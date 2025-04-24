В Ярославле заметили редчайшую бабочку. Что о ней известно

Необычную бабочку заметили в центре Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Ярославля заметили необычную бабочку. Насекомое залетело в открытое окно одного из офисов в центре города.

«Бабочка залетела в окно и села на стол. Меня удивил ее необычный внешний вид: рисунок на крыльях, похожий на глаза, бежево-коричневый окрас», — рассказал читатель 76.RU Илья.

Мы решили уточнить у энтомолога Дмитрия Власова, что известно про эту бабочку. Ученый подтвердил, что насекомое редкое. Оно даже занесено в Красную книгу Ярославской области.

«Павлиноглазки малые летают в конце апреля — самом начале мая. Это их нормальное время лета. Живут они совсем недолго — максимум две-три недели. Павлиноглазка малая летает ночью, днем она не активна», — рассказал 76.RU энтомолог, старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов.

Согласно данным из Красной книги Ярославской области, размер павлиноглазки малой составляет до 70 мм, самцы несколько мельче. Обитает этот вид насекомых на влажных лугах с кустарниками, на опушках в разреженных и заболоченных лесах.

«Передние крылья — с закругленными вершинами. Усики пильчатые у самок и перистые у самцов. Передние крылья серые. Задние крылья у самцов рыжие, с розовато-красным внешним краем, у самок — серые. Плоскость крыльев пересекают две волнистые линии. Глазки темно-синие, с розоватыми, оранжевыми или охристо-желтыми колечками. На передних крыльях их окружает светло-серое пятно», — говорится в Красной книге.