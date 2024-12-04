«Одна кожа да кости»: в село под Ярославлем вышла молодая рысь

3 декабря в населенный пункт под Ярославлем вышел обессиливший рысенок. О лесном госте порталу 76.RU рассказали жители села Левашово Некрасовского района. Дикую кошку заметили собаки. Пушистый комок свернулся под забором у одного из домов. Неравнодушные вызвали егеря и вместе с ним поймали зверя.
— Рысенок в безопасности, в теплом месте. Его нужно куда-то транспортировать и подлечить, он очень худой. Он в очень плохом состоянии, — рассказала вечером 3 декабря порталу 76.RU местная жительница.
Согласно информации Ярославского зоопарка, длина тела рыси составляет 80–130 сантиметров и 70 сантиметров в холке. Масса взрослых самцов — от 18 до 25 килограмм, очень редко может достигать 35 килограмм; самки весят в среднем 20 килограмм. Продолжительность жизни составляет 15–20 лет. Рысь занесена в Красную книгу России под первой категорией. Охота на рысей на территории Ярославской области запрещена.
Остался один?
Первоначально местные предположили, что в село зашел совсем маленький детеныш. Таким истощенным и таким маленьким был зверь. Директор Центра реабилитации рыси ABCR Святослав Лукаревский из Московской области по фото предположил, что по размерам найденное животное соответствует полугодовалому котенку.
— Такие случаи неоднократны, они происходят каждый год. К сожалению, с большой долей вероятности это может быть результатом браконьерства. Котенок вышел к людям, потому что остался без мамы. Что с мамой случилось? Она погибла. В большинстве случаев — это происходит от деятельности человека, по другим причинам это происходит крайне редко. Может быть и другая причина, но скорее всего, это браконьерство, — объяснил, почему котята выходят к людям, Святослав Лукаревский.
В Левашове забили тревогу из-за обессилевшего котенка. Многие искали возможности помочь зверю.
В пресс-службе Министерства природопользования и охраны окружающей среды Ярославской области уточнили, что ситуация на контроле.
— Молодая рысь зашла в село Левашово, где была загнана собакой на территорию одного из домовладений. Животное отловлено для организации осмотра ветеринарным специалистом и оказания необходимой помощи, — пояснили вечером 3 декабря нашему порталу в пресс-службе министерства.
Рысенка собирались забрать на станцию по борьбе с болезнями животных для обследования и лечения. Однако не успели. В ночь на 4 декабря пушистый зверь погиб.
«Животное было травмировано»
По словам местных, утром в Левашово приехал специалист Министерства лесного хозяйства и природопользования для осмотра погибшего животного. Рысь весила около трех килограмм, что крайне мало для ее возраста.
— Животное вышло к людям в максимальной степени истощения. Скорее всего, оно ранее было травмировано. Возраст примерно 2 года. Очень трудно судить. Одна кожа да кости, — рассказал источник 76.RU из сферы охраны животных.
Определить возраст рыси удалось по зубам.
Тело истощенной кошки заберут на обследование у ветеринарного специалиста, в том числе ее проверят на бешенство.
— Рысь могла быть переносчиком бешенства, особенно в истощенном состоянии, — не исключил наличие заболевания директор Центра реабилитации рыси ABCR Святослав Лукаревский.
Могут ли рыси выходить к людям?
Это не первый случай выхода рыси в населенный пункт в Ярославской области. В 2023 году рысь забралась на дерево в селе Переславского района, а в 2024 году две пушистые кошки показались на дороге в нескольких километрах от Некоузского района.
По данным министерства на 2023 год, в регионе обитает 204 рыси.
Как отметил Святослав Лукаревский, ежегодно порядка 100 рысей выходят к людям, однако в СМИ попадает информация только о 20% случаев. Немногие жители обращаются за помощью к специалистам при обнаружении истощенного краснокнижного зверя.
— Если всех таких животных спасать, то куда их? Для того, чтобы всех возвращать в природу, нужно, чтобы рысь училась охотиться, чтобы у нее был вольерный комплекс, уход, — добавил эксперт. — Важная задача — информировать людей.
В России реабилитацией диких животных занимаются всего несколько центров, в их числе парк-приют «Земля прайда» в Подмосковье, карантинный центр диких животных «ВЕЛЕС» в Ленинградской области и еще один подмосковный Центр реабилитации рыси ABCR (временно приостановил работу).
— У нас отсутствует нормальная централизованная система, что делать, как поступать с данными животными. И на самом деле проблема сохраняется в том, что отсутствует полноценный центр. То, что мы начали делать, это был пилотный проект за свои деньги. Без крупной финансовой поддержки существовать невозможно, — рассказал Святослав.
При обнаружении диких животных недалеко от населенного пункта или на его территории необходимо обращаться по телефону экстренных служб 112 или в ЕДДС района.