«Одна кожа да кости»: в село под Ярославлем вышла молодая рысь

Молодая рысь вышла в село в Некрасовском районе Источник: читательница 76.RU











3 декабря в населенный пункт под Ярославлем вышел обессиливший рысенок. О лесном госте порталу 76.RU рассказали жители села Левашово Некрасовского района. Дикую кошку заметили собаки. Пушистый комок свернулся под забором у одного из домов. Неравнодушные вызвали егеря и вместе с ним поймали зверя.

— Рысенок в безопасности, в теплом месте. Его нужно куда-то транспортировать и подлечить, он очень худой. Он в очень плохом состоянии, — рассказала вечером 3 декабря порталу 76.RU местная жительница.

Согласно информации Ярославского зоопарка, длина тела рыси составляет 80–130 сантиметров и 70 сантиметров в холке. Масса взрослых самцов — от 18 до 25 килограмм, очень редко может достигать 35 килограмм; самки весят в среднем 20 килограмм. Продолжительность жизни составляет 15–20 лет. Рысь занесена в Красную книгу России под первой категорией. Охота на рысей на территории Ярославской области запрещена.

Остался один?

Первоначально местные предположили, что в село зашел совсем маленький детеныш. Таким истощенным и таким маленьким был зверь. Директор Центра реабилитации рыси ABCR Святослав Лукаревский из Московской области по фото предположил, что по размерам найденное животное соответствует полугодовалому котенку.

По словам нашедших, зверь был сильно истощен Источник: читательница 76.RU











— Такие случаи неоднократны, они происходят каждый год. К сожалению, с большой долей вероятности это может быть результатом браконьерства. Котенок вышел к людям, потому что остался без мамы. Что с мамой случилось? Она погибла. В большинстве случаев — это происходит от деятельности человека, по другим причинам это происходит крайне редко. Может быть и другая причина, но скорее всего, это браконьерство, — объяснил, почему котята выходят к людям, Святослав Лукаревский.

В Левашове забили тревогу из-за обессилевшего котенка. Многие искали возможности помочь зверю.

В пресс-службе Министерства природопользования и охраны окружающей среды Ярославской области уточнили, что ситуация на контроле.

— Молодая рысь зашла в село Левашово, где была загнана собакой на территорию одного из домовладений. Животное отловлено для организации осмотра ветеринарным специалистом и оказания необходимой помощи, — пояснили вечером 3 декабря нашему порталу в пресс-службе министерства.

Рысенка собирались забрать на станцию по борьбе с болезнями животных для обследования и лечения. Однако не успели. В ночь на 4 декабря пушистый зверь погиб.

«Животное было травмировано»

По словам местных, утром в Левашово приехал специалист Министерства лесного хозяйства и природопользования для осмотра погибшего животного. Рысь весила около трех килограмм, что крайне мало для ее возраста.

— Животное вышло к людям в максимальной степени истощения. Скорее всего, оно ранее было травмировано. Возраст примерно 2 года. Очень трудно судить. Одна кожа да кости, — рассказал источник 76.RU из сферы охраны животных.

Определить возраст рыси удалось по зубам.

Тело истощенной кошки заберут на обследование у ветеринарного специалиста, в том числе ее проверят на бешенство.

— Рысь могла быть переносчиком бешенства, особенно в истощенном состоянии, — не исключил наличие заболевания директор Центра реабилитации рыси ABCR Святослав Лукаревский.

Могут ли рыси выходить к людям?

Это не первый случай выхода рыси в населенный пункт в Ярославской области. В 2023 году рысь забралась на дерево в селе Переславского района, а в 2024 году две пушистые кошки показались на дороге в нескольких километрах от Некоузского района.

В 2022 году рысь вышла к людям в селе в Переславском районе Источник: Подслушано в Переславле / Vk.com

По данным министерства на 2023 год, в регионе обитает 204 рыси.

Как отметил Святослав Лукаревский, ежегодно порядка 100 рысей выходят к людям, однако в СМИ попадает информация только о 20% случаев. Немногие жители обращаются за помощью к специалистам при обнаружении истощенного краснокнижного зверя.

— Если всех таких животных спасать, то куда их? Для того, чтобы всех возвращать в природу, нужно, чтобы рысь училась охотиться, чтобы у нее был вольерный комплекс, уход, — добавил эксперт. — Важная задача — информировать людей.

В России реабилитацией диких животных занимаются всего несколько центров, в их числе парк-приют «Земля прайда» в Подмосковье, карантинный центр диких животных «ВЕЛЕС» в Ленинградской области и еще один подмосковный Центр реабилитации рыси ABCR (временно приостановил работу).

— У нас отсутствует нормальная централизованная система, что делать, как поступать с данными животными. И на самом деле проблема сохраняется в том, что отсутствует полноценный центр. То, что мы начали делать, это был пилотный проект за свои деньги. Без крупной финансовой поддержки существовать невозможно, — рассказал Святослав.