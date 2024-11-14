«Люди на этом деньги делают»: депутат Госдумы жестко высказался о тигре в квартире — как Эсми стала реквизитом для фото

Тигренка привезли в багажнике Источник: читательница NGS.RU, Ольга Бурлакова / NGS.RU











На прошлой неделе Новосибирск поразила новость про тигренка, которого привезли в квартиру на Гоголя, 12. Животное достали из багажника машины прямо во дворе дома, и всё действие попало на камеры видеонаблюдения. Постепенно вскрылись подробности истории, которые удивили еще больше. Оказалось, тигренка Эсмеральду возят по всей России как реквизит для фотосессий. Наши коллеги из NGS.RU восстановили ход событий и поговорили с депутатом Госдумы о том, почему нужно закончить это путешествие и прекратить другие подобные турне.

Кто привез тигренка в Новосибирск

Тигра в квартиру на Гоголя, 12 привезли 7 ноября около 22:00. Время отобразилось на камере видеонаблюдения.

Тигра доставили в коробке Источник: читательница NSG.RU

Жители увидели кадры с камер на домофоне, оказались шокированы. Многие просто испугались. Пожелавшая остаться неизвестной читательница NSG.RU сообщила, что видео им скинули в чат подъезда соседи и посоветовали ходить аккуратно.

— Все в шоке, но никто не знает этого мужчину, — рассказала женщина корреспонденту NSG.RU.

Оказалось, квартиру арендовали на несколько дней. Владелец помещения о том, кого туда собираются привезти, не знал. А после массовой огласки арендаторы вместе с тигренком срочно уехали.

NSG.RU нашел главного героя с видео. Им оказался пензенский блогер Александр Волков. Он рассказал, что перевозил тигренка транзитом через Новосибирск, и заверил, что это не его животное. После слов о том, что он попал на камеры наблюдения, заявил, что всё хорошо.

— А вам это зачем? Мы уже уехали. Это перевозка зоопарка, — ответил Александр и попросил больше никогда ему не звонить.

Александр ведет свой блог на «Ютьюбе»: рассказывает про жизнь леопарда Цезаря и ягуара Наоми. В интервью телеканалу «Россия 24» блогер объяснил, что забрал леопарда Цезаря из контактного зоопарка, где раньше работал. Животное к нему привязалось и после увольнения Александра впало в депрессию, отказывалось есть. В этот момент блогер жил в арендованной квартире, и соседство с хищником не понравилось соседям.

— Было много недовольства от соседей, полиция, еще что-то. Прожили мы там где-то год и сняли свой частный дом. Тоже в Пензе. Цезарь в то время болел. У него была катаракта. Помогал и директор зоопарка, а после животное переехало ко мне, — рассказал Александр Волков.

Ягуара Наоми Александр купил, когда животное было маленьким. Как он утверждает, покупка была на законных основаниях в зоопарке. Кроме того, в 2022 году некоторое время у Александра жил еще леопард Рея.

Цезарь и Наоми участвовали в фототурах по России, как мы узнаем позже. Так что утверждения Александра о том, что он лишь перевозил тигренка Эсмеральду для некоего зоопарка, могут быть ложными.

Жена блогера и обвинение в жестоком обращении

В январе 2023 года Александр начал сбор средств на строительство приюта в Пензе. К этому моменту, по его словам, уже была выбрана и куплена земля. Помогла ему в этом будущая жена Светлана Старобор.

На официальном сайте своего благотворительного фонда «Лингау» Светлана Старобор рассказывает, что познакомилась с Александром, когда пришла на фотосессию с леопардом ругаться и защищать права животного. Но увидела блогера и поняла, что он хороший хозяин для животного. Блогер и общественница подружились и затем поженились. Светлана предложила ему открыть благотворительный фонд для строительства приюта.

Светлана Старобор связалась с редакцией NGS.RU 10 ноября. Она обвинила Александра Волкова, с которым находится в разводе, в жестоком обращении с животными и предоставила видео, в котором блогер якобы пугает ягуара.

Блогера обвинили в жестоком обращении с животными Источник: Светлана Старобор

Светлана считает, что Александр взял животных, чтобы зарабатывать на них деньги.

— С его слов, леопард Цезарь у него появился и, как я думала, что он его спас из контактного зоопарка. По разным документам, Цезарю разное количество лет — от 7 до 10 лет. Наоми 4 года. Он ее взял, когда мы познакомились. С его слов, она была больная, шла под усыпление в зоопарке, — рассказывает о происхождении диких котов Светлана.

Она утверждает, что приют работает и в нем сейчас находятся Цезарь и Наоми. Александр подарил их супруге при разводе. Светлана заявила, что направила заявления в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в прокуратуру Пензенской области.

Александр Волков объяснил редакции NGS.RU, что на моменте из видео он пытался отобрать миску, в которой лежало мясо. Миска была пластмассовая, и Наоми ее грызла.

Фотосессии с дикими животными

Приехал тигренок Эсмеральда в Новосибирск не просто так, а как реквизит для фото. Ранее так возили ягуаров. В этот же день, 8 ноября, журналисты NGS.RU нашли объявление о фотосессии с диким животным, которая должна была пройти в студии Freedom. Администратор студии запись на 10 ноября подтвердила.

Приглашение принять участие в фотосессии опубликовала новосибирский фотограф Алина Соколова. Сейчас она удалила все записи, но у редакции остались скриншоты.

— Уникальный фотопроект с молодой тигрицей Эсмеральдой! Суровая внешность и характер котенка! Кто не успел или боялся фотографироваться с Цезарем и Наоми, это для вас! Только 5 мест, бронируйте срочно! — написала Алина Соколова.

Корреспонденты NGS.RU изучили объявления о фотосессии с тиграми в социальной сети «ВКонтакте», и оказалось, что это не единичный случай, а целый фототур.

Расписание опубликовала фотограф из Санкт-Петербурга Марина Герц. В списке 13 городов, и сейчас тур подходит к концу. Следующие города — Красноярск и Иркутск.

Марина Герц сообщила корреспонденту NGS.RU, что готова общаться, но ее время стоит денег. А потом заблокировала журналиста.

Фототур начался в июле Источник: «ВКонтакте»











Фотограф под ником Лада Канада опубликовала запись, что в Красноярске будет проходить фотосессия с тигром 15 ноября. Стоимость — больше 10 тысяч рублей.

Тигренка во многих постах называют Эсмеральда или Эсми. Так, например, о ней говорит фотограф из Тобольска Наталья. Она снимала хищника в октябре. По ее словам, фотопроект она планировала три месяца, а заняла работа два дня. Цена была значительно выше, чем на другие съемки.

— Волновалась очень. Такой фотопроект никто в нашем городе еще не организовывал. Хотелось сделать всё идеально. К нам приехала шестимесячная тигрица по имени Эсмеральда. Познакомились с ней, она оказалась очень живым, игривым и озорным котенком, — описала Наталья.

В первый день съемок Наталья даже поплакала в примерочной, так как у нее сдали нервы. По ее словам, над ней подшучивал хозяин тигренка, а она воспринимала его слова всерьез.

«Они объедают владельцев»

Тигра нельзя купить легально Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»











Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии Владимир Бурматов в разговоре с корреспондентом NGS.RU заметил, что в истории с тигренком много нарушений. Во-первых, тигры относятся к животным, которых нельзя содержать в частных домах. То есть то, что Александр Волков заехал в арендованную квартиру, — уже нарушение закона.

Тигры могут жить только в специализированных учреждениях, которые имеют лицензию. Тигра нельзя завести и содержать ни в квартире, ни в частном доме, ни даже в частном зоопарке. Это может быть опасно как для самого животного, так и для хозяина и просто третьих лиц.

Второе нарушение — создание угрозы для жизни и здоровья граждан. Депутат припомнил случай, который произошел в Ангарске. Там в конце октября пантера напала на трехлетнего мальчика. Это произошло во время фотосессии в передвижном цирке.

— Люди на этом просто деньги делают. Они дождутся ровно того же, потому что это неизбежно, потому что это дикое животное, с которым взаимодействовать могут только профессиональные сотрудники специализированных учреждений, имеющих лицензию, — считает Владимир Бурматов.

Третьим нарушением депутат считает незаконную предпринимательскую деятельность. Использовать тигров в проведении коммерческих фотосессий нельзя. Для этого нужна специальная лицензия, которую сложно получить. Для таких фото нужны особые условия, которые гарантируют отсутствие жестокого обращения и безопасность для тигра и людей.

— Безопасно ли тигру в многоквартирном или частном доме? Нет. Говорить о жестоком обращении мы можем только после проверки. Но об отсутствии условий содержания можно уже сейчас, — отмечает депутат.

Многое в этой истории еще нужно проверить. Ведь в России купить легально такое животное нельзя. Нет такого рынка, кроме черного. Надо установить происхождение тигренка, узнать, откуда его родители и как он появился.

— Некоторые тигры относятся еще и к редким видам, а это вообще уже тяжелое уголовное преступление. И я, честно говоря, могу предположить, что животное может подвергаться воздействию неких сильнодействующих транквилизаторов для того, чтобы делать его более спокойными, покорным и равнодушным к своей собственной судьбе, — предполагает Владимир Бурматов.

Из-за транквилизаторов дикие животные на фотосессиях могут выглядеть вялыми и апатичными. А главное, они никого не укусят и не поранят. Также при проверке надо изучить рацион питания хищника. Кормить тигра, даже маленького, довольно дорого. Фотосессиями такое окупить сложно.

— Они объедают владельцев, поэтому позволить себе содержать тигра может только государственное учреждение. Очень сложно представить, чтобы это частное лицо могло сделать. Это могут быть десятки тысяч рублей в день во взрослом возрасте, — отмечает Владимир Бурматов.

Сейчас проверить содержание тигренка, по сути, должен Россельхознадзор. Также могут быть причины для реагирования Росприроднадзора. Он может узнать, что это за тигр, относится ли он к редким видам.

— Мне очень странно, почему так вяло реагируют надзорные ведомства, и они не останавливают происходящее, — добавил депутат.

Владимир Бурматов подчеркивает, что этот случай не просто «вкусовщина». Это не относится к теме, нравится нам такое или нет. В этом случае есть четкие нарушения, на которые нужно отреагировать.

Надо ли запретить фотосессии с дикими животными? Да, полностью За этим надо жестче следить, но запрещать не надо Запрещать не надо, но и ездить в туры с тиграми плохо Нет Выскажу свое мнение в комментариях

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