Приют для животных, построенный в Ярославле на деньги миллиардера, не откроется в этом году

Приют для бездомных животных построили, но еще не ввели в эксплуатацию Источник: Екатерина Мусинова / Vk.com











Приют для животных на улице Промышленной в Ярославле, построенный на деньги миллиардера Алексея Репика, не откроется в этом году. Об этом стало известно из документации, предоставленной мэрией в муниципалитет города.

Там сказано, что 1 октября 2024 года приют был поставлен на учет в реестр имущества Ярославской области и после этого передан в безвозмездное пользование автономной некоммерческой благотворительной организации «Верность».

— По данным организации, в настоящее время ведется обустройство и доукомплектование приюта. Планируемый срок начала деятельности — 1 квартал 2025 года, — сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Организация «Верность» была образована в 2016 году. Зарегистрирована в Данилове Ярославской области. Директор организации — Елена Афрова. Направления деятельности: поддержка зооволонтеров кормом, лекарствами, обучением; работа по адаптации собак в приютах; проведение уроков для школьников и студентов по теме ответственного отношения к животным; организация стерилизации животных. Периодически «Верность» проводит акции в помощь бездомным животным. Например, летом в Ярославле была организована акция «Трамвайник». Ее участники могли проехать благотворительный круг по трамвайному маршруту, купив билет и посетив праздничное мероприятие прямо в вагоне. Вырученные деньги направили на помощь зооволонтерам.

В настоящее время для отлова животных без владельцев у «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля заключен контракт с индивидуальным предпринимателем на отлов, содержание и выпуск. По данным ДГХ, за 2024 год в городе было отловлено 67 животных.

Напомним, новому приюту на улице Промышленной уже придумали название — «Джина». Он рассчитан на размещение до 200 животных одновременно. В год его пропускная способность составит до 1500 голов. Предполагается, что отловленных животных здесь будут стерилизовать, вакцинировать, при необходимости лечить, а затем выпускать обратно в места обитания. В среднем каждое животное будет находиться в приюте 25 дней.