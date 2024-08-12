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Животные «Побежали с орами»: ярославские грибники наткнулись на медведицу с медвежонком. Где

«Побежали с орами»: ярославские грибники наткнулись на медведицу с медвежонком. Где

Зверей заметили неподалеку от дороги

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5 комментариев
Медведицу с медвежонком заметили грибники

Ярославцев предупредили о медведице с медвежонком у популярного грибного места. Любители тихой охоты заметили косолапых в Большесельском районе Ярославской области у деревни Новое Гостилово. Встреча перепугала четверых мужчин.

— Люди, будьте аккуратнее, именно в этом месте ходит медведица с медвежонком, увидели метров за 150, но могла быть беда, — появилась запись в группе «ТУТАЕВ | ПОДСЛУШАНО».

Мишки подобрались к людям в полдень в воскресенье, 11 августа. Для грибников это была первая встреча с диким зверем, все ринулись из леса.

Медведицу с медвежонком заметили у деревни Новое Гостилово

— Видели в воскресенье в районе обеда, когда увидели, то с орами на весь лес побежали в сторону машин. Медведи находились у оврага, в 30 метрах от проселочной, лесной дороги, — рассказал в беседе с 76.RU грибник. — Медвежонок один был и медведица, по крайней мере, видели одного.

К слову, осенью прошлого года в округе Гостилово уже предупреждали о буром звере. Тогда двухметровую громадину заметили отец с сыном.

— Цвет бурый, больше к темно-серому. Повторюсь, медведь очень крупный, потому как с расстояния 400 метров встать на задние лапы и иметь такой рост. Ну это, знаете, просто надо видеть. Когда медведь встал на задние лапы, вырос в росте в два раза, — ранее рассказывал ярославец Евгений.

По актуальным данным на 2024 года, в Ярославской области обитает 1324 медведя, больше всего из них — в Пошехонском, Первомайском и Любимском районах.

При встрече с медведем нельзя паниковать, кричать и смотреть зверю в глаза. Отходить нужно медленно по диагонали, не поворачиваясь к нему спиной. К медвежатам вообще не стоит приближаться — медведица может напасть, защищая своих детенышей.

Помимо медведей, в этом году в Большесельском районе активизировались волки. По словам местных, хищники задушили на местной ферме более 50 ягнят и 20 овец.

Кстати, в начале августа 2024 года в районе Переславля-Залесского Ярославской области грибники стали часто видеть следы медведей. В национальном парке «Плещеево озеро» подтвердили присутствие косолапых на своей территории. Один из них попал в фотоловушку.

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Комментарии
5
Гость
12 августа 2024, 14:48
Встреча перепугала четверых мужчин. 🤔
Гость
12 августа 2024, 14:48
Журча, в кустах малиновых Течёт, бежит ручей. Сейчас кто-то отложит тут До неба кирпичей! (с) Soba4ki-Мимиминдарь
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