Лапой открыл крышку: в Ярославской области медведь, разорявший кормушку для лосей, попал на видео

Медведь решил полакомиться кормом для лосей и кабанов Источник: ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»»











В Ярославской области медведь попал на видео на прикормочной площадке для лосей. Кадры, которые зафиксировала фотоловушка, 4 августа выложил в своей группе во «ВКонтакте» Национальный парк «Плещеево озеро», расположенный под Преславлем-Залесским.



— В нашем парке установлено 20 подкормочных площадок (18 в самом парке и две — на территории заказника «Ярославский» в Даниловском районе). На подкормочных площадках стоят деревянные ящики с зерном, чаще всего, с пшеницей, предназначенной для копытных — лосей, кабанов. Но иногда сюда наведываются и медведи, — рассказали в нацпарке порталу 76.RU.



Обычно ящики накрывают крышками, чтобы зерно не склевали птицы. Животные эти крышки отодвигают. Собственно, это с легкостью и сделал топтыгин на видео. Но, судя по всему, зерно мишку мало заинтересовало. Он понюхал его, погреб лапой, немного съел и ушел.



Видео с медведем на прикорморчной площадке Источник: ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»»

— Зимой подкормку насыпают каждый день, летом — реже, так как для животных достаточно пищи в природе, — уточнили в парке «Плещеево озеро».



Напомним, ранее в парке сообщали, что официально на его территории живут 10 взрослых бурых медведей. Их следы попадаются в районе сел Купань, Купанское, Глебовское, Соломидино, Княжево, Релино. Следы медвежат найдены в районе Варвариного источника. Но на самом деле косолапых в парке больше, так как часто сюда заходят животные с соседних территорий.



Всего в Ярославской области, по информации регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования, обитает около 1400 медведей. Чаще они встречаются в северных районах — Пошехонском, Первомайском и Любимском.



По наблюдениям специалистов, наибольшую опасность для человека косолапые представляют в мае-июле — в период гона. Также агрессию могут проявлять медведицы с медвежатами — они часто расценивают людей как угрозу детенышам.



Государственный инспектор национального парка Игорь Жабский посоветовал при встрече с медведем постараться незаметно уйти, при этом не бежать и не поворачиваться к зверю спиной.

