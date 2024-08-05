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Животные Лапой открыл крышку: в Ярославской области медведь, разорявший кормушку для лосей, попал на видео

Лапой открыл крышку: в Ярославской области медведь, разорявший кормушку для лосей, попал на видео

Где сняли топтыгина

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3 комментария
Медведь решил полакомиться кормом для лосей и кабанов

В Ярославской области медведь попал на видео на прикормочной площадке для лосей. Кадры, которые зафиксировала фотоловушка, 4 августа выложил в своей группе во «ВКонтакте» Национальный парк «Плещеево озеро», расположенный под Преславлем-Залесским.

— В нашем парке установлено 20 подкормочных площадок (18 в самом парке и две — на территории заказника «Ярославский» в Даниловском районе). На подкормочных площадках стоят деревянные ящики с зерном, чаще всего, с пшеницей, предназначенной для копытных — лосей, кабанов. Но иногда сюда наведываются и медведи, — рассказали в нацпарке порталу 76.RU.

Обычно ящики накрывают крышками, чтобы зерно не склевали птицы. Животные эти крышки отодвигают. Собственно, это с легкостью и сделал топтыгин на видео. Но, судя по всему, зерно мишку мало заинтересовало. Он понюхал его, погреб лапой, немного съел и ушел.

Видео с медведем на прикорморчной площадке

— Зимой подкормку насыпают каждый день, летом — реже, так как для животных достаточно пищи в природе, — уточнили в парке «Плещеево озеро».

Напомним, ранее в парке сообщали, что официально на его территории живут 10 взрослых бурых медведей. Их следы попадаются в районе сел Купань, Купанское, Глебовское, Соломидино, Княжево, Релино. Следы медвежат найдены в районе Варвариного источника. Но на самом деле косолапых в парке больше, так как часто сюда заходят животные с соседних территорий.

Всего в Ярославской области, по информации регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования, обитает около 1400 медведей. Чаще они встречаются в северных районах — Пошехонском, Первомайском и Любимском.

По наблюдениям специалистов, наибольшую опасность для человека косолапые представляют в мае-июле — в период гона. Также агрессию могут проявлять медведицы с медвежатами — они часто расценивают людей как угрозу детенышам.

Государственный инспектор национального парка Игорь Жабский посоветовал при встрече с медведем постараться незаметно уйти, при этом не бежать и не поворачиваться к зверю спиной.

— При близкой встрече не следует смотреть ему в глаза — медведь расценит это как признак агрессии и может атаковать, — уточнил специалист.

Чтобы избежать встречи с медведем, лучше обходить стороной места, где есть признаки его присутствия — следы, разворошенные муравейники, поцарапанные стволы деревьев, сломанные молодые деревца, развороченные пни, экскременты и сильный запах, напоминающий запах псины.

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Комментарии
3
Гость
5 августа 2024, 12:35
В Ярославской области депутат попал на видео на прикормочной площадке для лосей. Кадры, которые зафиксировала фотоловушка, 4 августа выложил в своей группе во «ВКонтакте» Национальный парк «Плещеево озеро», расположенный под Преславлем-Залесским.
Гость
5 августа 2024, 12:42
Всё так! Животные плодятся и размножаются, люди вымирают. Это природа, выживает сильнейший! У них, больше шансов, они как-то обходятся без Депутатов ГД РФ.
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