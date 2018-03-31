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Депутат зовёт ярославцев на борьбу с точечной застройкой в своём дворе
31 марта 2018 18:53
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В Ярославле депутаты муниципалитета зовут жителей Суздалки выступить против мэрии. Проблемой стали планы городской администрации застроить большой двор между домами № 1, 3 и 5 на улице Матросова. Хотя двор благоустроили только в 2016 году по программе «Обустроим область к юбилею».
— Там был давно сформирован участок под многоквартирный дом. Но жители дошли до президента, и стройку отменили. Для этого участок перевели в зону учреждений, — рассказывает депутат муниципалитета Олег Ненилин, который сам живёт в этом районе. — Мы участок благоустроили и обустроили. Теперь выделили деньги на строительство яслей, и мэрия решила воспользоваться — воткнуть садик в район преимущественного проживания пенсионеров.
Вокруг в микрорайоне сейчас работают ещё пять садиков. И жители не хотят отдавать свой большой двор под застройку ещё одного. Выступить против стройки можно на публичных слушаниях 1 апреля в 18:00 в администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов.
Сегодня народный сход устроили жители Твериц, они выступали против строительства микрорайона высоток.
Фото: Ярославль Красноперекопский и Фрунзенский / vk.com
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