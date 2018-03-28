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Ярославцы почтят память погибших в Кемерово автомобильным гудком

28 марта 2018 07:33
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траур, Ярославль, Кемерово

Сегодня, в день траура, в память о погибших в пожаре в торговом центре в Кемерово водители предложили всем выпустить в небо белые шары, а водителям — посигналить.

 — В 18:00 выпускаем в небо по одному белому шару в память о погибших в Кемерево. А в 19:00 будет минута молчания! Просьба всех, кто будет за рулем, ровно в 19:00 нажать на минуту на сигнал, чтобы город зазвенел, — написал Денис Раев в группе «Подслушано у водителей. Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме этого, почтить память погибших людей в группах водителей предлагают 3 апреля. Пользователи соцсетей делятся объявлениями: «3 апреля будет 9 дней с момента трагедии. Предлагаю ровно в 12 дня по Москве всем ровно на 5 минут остановить движение и нажать на клаксоны. Неважно, на легковом или на грузовом автомобиле. Пусть это будет знаком того, что мы помним и скорбим вместе с пострадавшими».

Вчера ярославцы собрались в Первомайском бульваре. Почтить память погибших в Кемерово возле памятника Петру и Февронье собралось несколько десятков человек. Люди несли свечи, цветы и мягкие игрушки.

Трагедия произошла около четырёх часов дня 25 марта в торговом центре в Кемерово. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже здания, внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. Погибло 64 человека, среди которых 41 ребёнок.

28 марта в России объявлен днём траура.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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