«250 номеров, сауна, стрип-бар»: огромный недостроенный отель в Ярославле купила компания из Питера

В Ярославле нашелся покупатель для недостроенной гостиницы на пересечении Суздальского шоссе и проспекта Фрунзе. Аукцион по продаже объекта состоялся 12 марта. За здание боролись три компании. Наибольшую цену предложило ООО «Балтийский Деловой Центр» из Санкт-Петербурга — 202,4 миллиона рублей (при начальной цене — 200,4 миллиона).
Напомним, гостиницу должны были построить еще в 2010 году. Степень готовности девятиэтажного здания в настоящее время составляет 83%. Площадь застройки — 1732 кв. м.
Продавцом выступало «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда».
«В составе объекта: гостиница на 250 номеров, ресторан на 80 мест, два бара, конференц-зал, офисные помещения, оздоровительный центр (сауна, бассейн, солярий, тренажерный зал, парикмахерская, массажный салон, салон красоты), развлекательный центр (бильярд, бар, танцпол, стрип-бар, боулинг-клуб), автостоянка в цокольном этаже с инженерными коммуникациями», — сообщалось в документации, размещенной на сайте мэрии Ярославля.
Ранее по решению суда недострой изъяли у частного собственника.