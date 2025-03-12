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Недвижимость «250 номеров, сауна, стрип-бар»: огромный недостроенный отель в Ярославле купила компания из Питера

«250 номеров, сауна, стрип-бар»: огромный недостроенный отель в Ярославле купила компания из Питера

Аукцион прошел 12 марта

1 814
9 комментариев
Гостиница заброшена уже больше 10 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГостиница заброшена уже больше 10 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гостиница заброшена уже больше 10 лет

Источник:

В Ярославле нашелся покупатель для недостроенной гостиницы на пересечении Суздальского шоссе и проспекта Фрунзе. Аукцион по продаже объекта состоялся 12 марта. За здание боролись три компании. Наибольшую цену предложило ООО «Балтийский Деловой Центр» из Санкт-Петербурга — 202,4 миллиона рублей (при начальной цене — 200,4 миллиона).

Напомним, гостиницу должны были построить еще в 2010 году. Степень готовности девятиэтажного здания в настоящее время составляет 83%. Площадь застройки — 1732 кв. м.

Продавцом выступало «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда».

«В составе объекта: гостиница на 250 номеров, ресторан на 80 мест, два бара, конференц-зал, офисные помещения, оздоровительный центр (сауна, бассейн, солярий, тренажерный зал, парикмахерская, массажный салон, салон красоты), развлекательный центр (бильярд, бар, танцпол, стрип-бар, боулинг-клуб), автостоянка в цокольном этаже с инженерными коммуникациями», — сообщалось в документации, размещенной на сайте мэрии Ярославля.

Ранее по решению суда недострой изъяли у частного собственника.

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Комментарии
9
Гость
9 часов
под казарму или общество дрюджбы народов пойдёт?
Гость
8 часов
Да вы прикалываетесь отдавать почти бесплатно такие объекты?.. И опять приезжим.
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