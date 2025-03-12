«Под туристические объекты»: в центре Ярославля выставили на продажу здание министерства

Бывшее здание министерства в Ярославле выставили на торги Источник: Российский аукционный дом











В Ярославле выставили на продажу бывшее здание Министерства имущественных отношений на улице Челюскинцев, 10/3. К нему прилагается земельный участок площадью 531 квадратный метр.

Этот дом стал первым выставленным на аукцион объектом в центре города, из которого высели чиновников.

«Мы реализуем свой проект по переселению подразделений органов власти из центра города. Зона ЮНЕСКО должна использоваться в первую очередь под объекты туристической сферы», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Сотрудники Министерства имущественных отношений переехали в выкупленное правительством здание на улице Советской, 69. В ближайшее время туда же должны перебраться их коллеги из министерств образования, финансов, здравоохранения. Здания, которые занимали чиновники пустят с молотка.

«Уверен, что инвесторы смогут содержать эти объекты в хорошем состоянии и сделать новыми точками притяжения для жителей и гостей региона. А средства от продажи существенно пополнят бюджет области», — добавил глава региона.

Площадь выставленного на продажу здания — 809 квадратных метров. Начальная цена аукциона — 118 004 989 рублей.

Раньше здесь размещалось Министерство имущественных отношений Еще недавно по этим лестницам ходили чиновники Возможно, скоро здесь откроется туристический объект Торги пройдут в апреле 1 из 4 Раньше здесь размещалось Министерство имущественных отношений Источник: Российский аукционный дом

Прием заявок от потенциальных покупателей идет на площадке Российского аукционного дома. Торги назначены на 23 апреля.

Известно, что здание на улице Челюскинцев построено в 1780 году в стиле раннего классицизма. На доме есть памятная доска с надписью: «Памятник истории и культуры XVIII века. Образец рядовой казенной застройки — бывшая банковская контора. Охраняется государством».

Напомним, впервые о планах по переселению чиновников из исторических зданий в центре города заговорили в 2023 году. Помещения решили продать частникам для создания на этих площадках туристических объектов — гостиниц, ресторанов, музеев и т. д.

По расчетам властей за счет продажи подобной недвижимости в разных городах региона областной бюджет может пополниться на 8,5 миллиарда рублей. В общий список по планам приватизации в регионе вошли 220 объектов.

В Ярославле разместить представителей власти хотят в так называемом «правительственном квартале» на улице Советской.