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Недвижимость Переезд чиновников «Под туристические объекты»: в центре Ярославля выставили на продажу здание министерства

«Под туристические объекты»: в центре Ярославля выставили на продажу здание министерства

Сколько просят за исторический особняк

649
7 комментариев
Бывшее здание министерства в Ярославле выставили на торги | Источник: Российский аукционный домБывшее здание министерства в Ярославле выставили на торги | Источник: Российский аукционный дом

Бывшее здание министерства в Ярославле выставили на торги

Источник:

В Ярославле выставили на продажу бывшее здание Министерства имущественных отношений на улице Челюскинцев, 10/3. К нему прилагается земельный участок площадью 531 квадратный метр.

Этот дом стал первым выставленным на аукцион объектом в центре города, из которого высели чиновников.

«Мы реализуем свой проект по переселению подразделений органов власти из центра города. Зона ЮНЕСКО должна использоваться в первую очередь под объекты туристической сферы», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Сотрудники Министерства имущественных отношений переехали в выкупленное правительством здание на улице Советской, 69. В ближайшее время туда же должны перебраться их коллеги из министерств образования, финансов, здравоохранения. Здания, которые занимали чиновники пустят с молотка.

«Уверен, что инвесторы смогут содержать эти объекты в хорошем состоянии и сделать новыми точками притяжения для жителей и гостей региона. А средства от продажи существенно пополнят бюджет области», — добавил глава региона.

Площадь выставленного на продажу здания — 809 квадратных метров. Начальная цена аукциона — 118 004 989 рублей.

Раньше здесь размещалось Министерство имущественных отношений | Источник: Российский аукционный дом

Раньше здесь размещалось Министерство имущественных отношений

Еще недавно по этим лестницам ходили чиновники | Источник: Российский аукционный дом

Еще недавно по этим лестницам ходили чиновники

Возможно, скоро здесь откроется туристический объект | Источник: Российский аукционный дом

Возможно, скоро здесь откроется туристический объект

Торги пройдут в апреле | Источник: Российский аукционный дом

Торги пройдут в апреле

1 из 4

Раньше здесь размещалось Министерство имущественных отношений

Источник:

Прием заявок от потенциальных покупателей идет на площадке Российского аукционного дома. Торги назначены на 23 апреля.

Известно, что здание на улице Челюскинцев построено в 1780 году в стиле раннего классицизма. На доме есть памятная доска с надписью: «Памятник истории и культуры XVIII века. Образец рядовой казенной застройки — бывшая банковская контора. Охраняется государством».

Напомним, впервые о планах по переселению чиновников из исторических зданий в центре города заговорили в 2023 году. Помещения решили продать частникам для создания на этих площадках туристических объектов — гостиниц, ресторанов, музеев и т. д.

По расчетам властей за счет продажи подобной недвижимости в разных городах региона областной бюджет может пополниться на 8,5 миллиарда рублей. В общий список по планам приватизации в регионе вошли 220 объектов.

В Ярославле разместить представителей власти хотят в так называемом «правительственном квартале» на улице Советской.

Подробнее о переезде чиновников рассказываем в специальном сюжете.

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Переезд Чиновники Продажа здания Торги Аукцион
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Комментарии
7
Гость
1 час
В наглую все продают! Уже ничего не бояться. Далек от мысли, что делается все для блага Ярославля!!!!
Гость
1 час
ещё Кремль есть если что
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