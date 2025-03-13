БПЛА атаковали регионы России. В трех городах закрыли аэропорты

Атака оказалась массовой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ночь на 13 марта украинские БПЛА атаковали регионы России.

По данным Минобороны, над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями сбили 14 беспилотников. Однако на этом новости не закончились. Так, в Воронежской области из-за атаки начался пожар, его оперативно потушили.

«Пожар на объекте инфраструктуры на юге области ликвидирован. Пострадавших нет. Благодарю все оперативные службы за быстрое и эффективное реагирование», — написал воронежский губернатор Александр Гусев.

Также пожар случился на промышленном объекте в Ростовской области. Об этом сообщил врио местного губернатора.

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Вскоре ограничения ввели и в аэропорту Волгограда.

Накануне произошла крупнейшая атака дронов на Россию: число беспилотников перевалило за 300. Двое человек погибли, еще двое оказались на операционном столе. Многие из БПЛА летели на Москву — мы рассказывали главное об атаке.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.