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Происшествия Спецоперация на Украине БПЛА атаковали регионы России. В трех городах закрыли аэропорты

БПЛА атаковали регионы России. В трех городах закрыли аэропорты

В двух областях начались пожары

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3 комментария
Атака оказалась массовой | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUАтака оказалась массовой | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Атака оказалась массовой

Источник:

В ночь на 13 марта украинские БПЛА атаковали регионы России.

По данным Минобороны, над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями сбили 14 беспилотников. Однако на этом новости не закончились. Так, в Воронежской области из-за атаки начался пожар, его оперативно потушили.

«Пожар на объекте инфраструктуры на юге области ликвидирован. Пострадавших нет. Благодарю все оперативные службы за быстрое и эффективное реагирование», — написал воронежский губернатор Александр Гусев.

Также пожар случился на промышленном объекте в Ростовской области. Об этом сообщил врио местного губернатора.

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Вскоре ограничения ввели и в аэропорту Волгограда.

Накануне произошла крупнейшая атака дронов на Россию: число беспилотников перевалило за 300. Двое человек погибли, еще двое оказались на операционном столе. Многие из БПЛА летели на Москву — мы рассказывали главное об атаке.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Беспилотник БПЛА Дроны ВСУ Атака
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Комментарии
3
Гость
1 час
Впереди у нас новые победы рывки и прорывы без времени на раскачку! есть Таврический - есть стабильность!
Гость
2 часа
Таврический одел военную форму всё идёт по плану без времени на раскачку
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