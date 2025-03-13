БПЛА атаковали регионы России. В трех городах закрыли аэропорты

В ночь на 13 марта украинские БПЛА атаковали регионы России.
По данным Минобороны, над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями сбили 14 беспилотников. Однако на этом новости не закончились. Так, в Воронежской области из-за атаки начался пожар, его оперативно потушили.
«Пожар на объекте инфраструктуры на юге области ликвидирован. Пострадавших нет. Благодарю все оперативные службы за быстрое и эффективное реагирование», — написал воронежский губернатор Александр Гусев.
Также пожар случился на промышленном объекте в Ростовской области. Об этом сообщил врио местного губернатора.
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Вскоре ограничения ввели и в аэропорту Волгограда.
Накануне произошла крупнейшая атака дронов на Россию: число беспилотников перевалило за 300. Двое человек погибли, еще двое оказались на операционном столе. Многие из БПЛА летели на Москву — мы рассказывали главное об атаке.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.