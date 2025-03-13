«Он не заслужил такого позора»: как 38-летняя карьера учителя физики закончилась «порноскандалом»

Учитель собирался в этом году уйти на пенсию, но не ожидал такого завершения карьеры Источник: Фагим Низамов / Vk.com; МОАУ СОШ села Ташкиново / Vk.com











На прошлой неделе по стране разлетелось видео из башкирского села Ташкиново, где учитель физики включил порно прямо на уроке. Кино для взрослых транслировалось не только на ноутбуке педагога, но и, так вышло, на проекторе ученикам, которые не упустили момент снять всё на видео и выложить в Сеть. Общественность всполошилась, и учителю пришлось уволиться.

Всё, что известно о казусе, — в материале наших коллег из UFA1.RU.

Ученики тут же включили видео Источник: Mash Batash / Telegram

Как это произошло

Сначала рассматривалось две версии: либо учитель осознанно включил порно на уроке, забыв отсоединить ноутбук от проектора, либо над ним пошутили ученики. Директриса в разговоре с нами больше склонялась ко второй версии, но акцентировала, что делать преждевременных выводов в школе не будут — сначала с педагогом и учениками нужно побеседовать и разобраться, а уж только потом что-то предпринимать. По ее словам, за ее 35-летнюю практику такое произошло впервые:

«Сам учитель в шоке. Говорит, что сам был удивлен и не понимает, как это могло произойти».

Ноутбук учителя проверил сисадмин, чтобы узнать, кто все-таки запустил взрослое видео. Учителя не верили, что их 62-летний коллега смог бы сделать это сам:

«Он на проекторе-то обычно и не работает. Мне кажется, над ним могли дети подшутить».

А пока внутри школы шло разбирательство, казусом заинтересовались в прокуратуре и начали проверку.

Кто такой этот учитель

На сайте школы говорится, что этот учитель физики — педагог высшей категории, в школе в Ташкиново работает уже 38 лет. Несмотря на его богатый опыт, информации о нем не так много.

В 2021 году школьник, подготовкой которого занимался этот педагог, занял призовое место на олимпиаде. В тот же год учителя отметил бывший депутат Нефтекамска, рядом с которым находится село. Тогда физик вместе с коллегой участвовал в турнире по шахматам и занял второе место. А еще он публиковал материалы об инновационных технологиях в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Внимания со стороны региональных и федеральных СМИ учитель не выдержал и написал заявление по собственному. Проверка показала, что он сам нажал на ссылку с порно. Педагог это подтвердил. Как нам рассказала директриса, он щелкнул на порносайт случайно и растерялся от неожиданности.

«Дети, которые эти 8 секунд засняли и потом разослали по чатам, сами не ожидали, к каким последствиям это приведет. Они не хотели, чтобы учителя увольняли из-за этой оплошности» — сказали в школе.

Физик говорил еще в начале года, что к его завершению уйдет на пенсию, но не ожидал, что его карьера закончится так. По словам директора школы, за 10 лет ее работы она ни разу не замечала неуважительного отношения к кому-либо с его стороны. Ему предлагали остаться, но свое решение педагог не поменял.

— Лично я считаю, что он не заслужил такого позора. Да, это скандал, подобное на уроках допускать нельзя. Но он отдал школе почти 40 лет своей жизни, — говорила директор школы. — Очень жаль прощаться с ним вот так. Обидно и печально, что так бесславно, из-за одной ошибки, закончилась его карьера.

С самим педагогом связаться нам, увы, не удалось. По словам уже бывших коллег, он и так уже устал от обрушившегося на него внимания.

Что говорят люди

В комментариях под нашими публикациями на эту тему читатели поделились на два лагеря. Одни восприняли новость с юмором и пожалели педагога, мол, с кем не бывает, и вообще, все порно смотрят.

«Подумаешь, накладочка вышла. Не специально же включил детям показать. Простительно».

«Все святые стали. Каждый лазит по подобным сайтам, пусть и случайно. Но не каждый умеет подчищать историю. Вот и ошибка его. Дети больше знают, как, куда залезть и посмотреть. И больше понимают, чем тычинка с пестиком на биологии».

«Ну включилось порно, и что? Никто никогда не видел?»

«Учитель — пенсионер. Кусок хлеба заработал. Ученики остались без учителя, стукачи какие-то».

«Ну ученики подлые какие-то, закладухины. Ну посмеялись, поприкалывались, в Сеть-то зачем скидывать? Достойная смена Павлику Морозову растет».

Другие учителя не поддержали, но и учеников осудили за то, что видео оказалось в интернете:

«Ну не на уроке же смотреть порно, сидеть и отдыхать. С детьми ему надо было работать, объяснять, задачи решать. Домой приди и смотри, если нравится. С супругой вместе. Дети зря выложили, конечно. Внутри школы надо было решить этот вопрос, без шума».

«Стыдно за учителя, Господи, спаси и сохрани».

«В образовательном учреждении доступ к ХХХ-сайтам должен быть заблокирован, включен родительский контроль для директора, но это же село, там в единственном школьном компьютере хранятся все семейные фото всей деревни».

«Современные реалии таковы, что если учитель не понимает, куда нажимает на компьютере, то ему действительно пора на пенсию».