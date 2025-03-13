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Весна Шторм и экстремальный перегрев: синоптики предупредили жителей Центральной России о капризах погоды

Шторм и экстремальный перегрев: синоптики предупредили жителей Центральной России о капризах погоды

Публикуем прогноз по дням

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Синоптики предупредили о шторме в Москве | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСиноптики предупредили о шторме в Москве | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Синоптики предупредили о шторме в Москве

Источник:

Под конец рабочей недели в Центральной России ожидается усиление ветра и потепление. Согласно данным Росгидрометцентра, в части регионов уже действует «желтый» уровень погодной опасности.

«14-15 марта в ЦФО сохранится неустойчивый характер погоды. 14 марта под влиянием циклона, центр которого с Центральной Европы переместится на крайний север Европейской России, в округе пройдут дожди (на северо-западе сильные), ветер будет усиливаться порывами до 15-20 метров в секунду», — указали в Росгидрометцентре 13 марта.

Специалисты центра «Фобос» также предупреждают о 9-балльном шторме, который обрушится в пятницу, 14 марта, на Москву.

«14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18–23 метров в секунду с пиком шторма на период с 15−18 часов, что по шкале Бофорта соответствует 9-балльному шторму. Зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию — от Верхневолжья до Черноземья», — сообщили в «Фобосе».

Согласно прогнозу, помимо усиления ветра в регионах будет экстремальный прогрев. В Ярославской области днем 13 марта ожидается потепление до +10 градусов, ночью — до +4 градусов. По данным сервиса «Погода в Ярославле», будет пасмурно с небольшими дождями утром и ночью.

В Росгидрометцентре сообщили, что с 6 часов 14 марта до полночи 15 марта в регионе будет бушевать порывистый ветер. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Погода по дням:

  • 14 марта, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью — +5…+7 °C, днем — +11…+13 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 18 метров в секунду;

  • 15 марта, ожидается переменная облачность; ночью и днем — 0…+2 °C, ветер северо-западный, умеренный;

  • 16 марта, в течение суток ожидается ясная погода; ночью — -1…-3 °C, днем — +3…+5 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • 17 марта, ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью и днем — -1…+1 °C, ветер северный, умеренный.

Ранее мы публиковали подробный прогноз на конец марта от главного метеоролога страны.

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Комментарии
1
Гость
5 часов
Весной всегда так, еще и морозы бывают под -20 и ниже, и снегом засыпает.
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