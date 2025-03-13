Можно даже сэкономить? Россияне планируют отдых на майские праздники — какие направления стали дешевле

Цветущий Сочи в мае прекрасен Источник: Артур Лебедев / SOCHI1.RU











Россияне уже вовсю бронируют отдых на майские праздники. В этом году выходные дни выпадают с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, если взять отпуск на работе на три дня (с 5 по 7 мая), то получится полноценный 10-дневный отпуск.

Опрошенные MSK1.RU эксперты говорят: ценник в этом году значительно вырос по сравнению с прошлым. При этом список предпочтений остался прежним: в топе — Сочи, Турция и ОАЭ.

Отдых в Сочи за год стал дороже в полтора раза

Черешневый лес весной — одна из главных достопримечательностей Сочи Источник: Артур Лебедев / SOCHI1.RU











— Сочи остается одним из самых популярных российских курортов на майские праздники. Однако в 2025 году наблюдается значительный рост цен: средняя стоимость поездки составит около ста тысяч рублей на человека, что почти в полтора раза (на 54%) выше по сравнению с предыдущим годом. При этом мест в хороших отелях практически не осталось, — говорит руководитель отдела продаж компании Voyage boutique Мария Шавнева.

В Санкт-Петербурге стоимость проживания в отелях среднего класса начинается от пяти тысяч рублей за ночь. Стоимость туров по городам Золотого кольца (таким как Владимир, Суздаль и Ярославль) начинается от 15 тысяч рублей за 3-дневную программу на человека.

— Среди зарубежных направлений, наверное, по-прежнему лидирует Турция?

— Не просто лидирует, продажи туров в эту страну выросли в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Связано это с тем, что из 30 городов России есть прямые рейсы. Средняя стоимость недельного тура с проживанием в отеле 4 звезды по системе «всё включено» составляет около 120 тысяч рублей на человека.

Также пользуются повышенным спросом Египет и ОАЭ. Недельные туры обойдутся в Египте примерно в 100 тысяч рублей (4 звезды) или 130 тысяч в ОАЭ (5 звезд) на человека.

Отдых в Турции подорожал, а в Таиланде подешевел

— Уровень спроса на зарубежные туры с заездами на майские праздники практически в 2 раза превышает аналогичные показатели прошлого года. Топ-10 зарубежных направлений: Турция (39,9% доля от общего объема продаж), Египет (15,1%), ОАЭ (8,5%), Таиланд (3,9%), Абхазия и Китай (почти идентичные показатели — по 2,7%), Мальдивы (1,6%), Вьетнам и Тунис (тоже с идентичными показателями — по 1,2%), Индонезия и Белоруссия (около 1,1%), Куба (0,3%), — говорит руководитель PR-службы группы «Слетать.ру» Анжелика Михновец.

— И насколько стал дороже зарубежный отдых? Или, может быть, дешевле, учитывая недавнее укрепление рубля почти на 15%?

— Средний чек по сравнению с аналогичным периодом годом ранее вырос по Турции — на 17% (до 180,7 тысячи рублей), Египет — на 5,5% (до 232,8 тысячи рублей).

А вот по ОАЭ снизился на 0,6%, до 220 тысяч рублей, а по Таиланду — снизился на 25%, до 177 тысяч.

— По внутренним направлениям цены пошли вверх или вниз?

— Средний чек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по Краснодарскому краю вырос на 5,2%, до 94,4 тысячи на человека. В Калининградской области вырос на 34, 8%, до 87,6 тысячи. А вот что касается Санкт-Петербурга, то ценник снизился на 23%, до 45,6 тысячи.

Средняя длительность отдыха на майские — неделя

— Среди всех направлений у наших клиентов на долю России приходится только 7,5%. Ее опережают ОАЭ (31,3%), Турция (22,4%), Мальдивы (7,7%), Китай (7,6%). В первой десятке оказались еще Вьетнам, Египет, Узбекистан и Азербайджан, — говорит PR-аналитик туроператора «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко.

— Надолго едут отдыхать, учитывая, что полноценных 10-дневных выходных государство нам не дало?

— Средняя длительность поездок на майские составляет 7–8 ночей. Туристы используют государственные выходные, чтобы брать меньше дней отпуска, не останавливаясь только на коротких турах. Впрочем, и мини-отпуска клиенты компании в начале мая планируют. Например, в Азербайджане в среднем путешественники проведут 4–5 ночей, а в Узбекистане — 5.