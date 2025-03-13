«Это апрельская погода»: главный метеоролог России дал прогноз на середину марта

Прогноз погоды на неделю Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Среднесуточная температура воздуха в марте 2025 года на 2 градуса выше многолетних значений. Вследствие этого и климатическая весна в России наступила раньше, опережая нормы на месяц, а то и больше. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с 76.RU.

В этом материале публикуем подробный прогноз погоды на неделю для всей России.

Погода в Центральной России

На погоду в центре европейской части России влияют теплые воздушные массы из Средиземноморья. Температура на 10−12 градусов выше нормы.

«Это апрельская погода, причем с температурой воздуха, свойственной для второй половины месяца». Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

«До пятницы, 14 марта, будет очень теплая погода, потому что она определяется переносом супертеплых воздушных масс из Средиземного моря, из Турции. Таким образом, в конце рабочей недели в центре Европейской России температура поднимется до рекордных +15… +16 градусов, — отметил метеоролог. — Кроме этого, еще одним важным элементом является отсутствие снега. Обычно в это время в центре Европейской России снег лежит, создавая охлаждающее воздействие на 4−6 градусов».

К выходным, 15 и 16 марта, в центральных регионах страны ожидаются заморозки. Утром в субботу температура воздуха опустится до -1… -3 градусов. Днем будет теплее — +3… +5 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до -2… -7 градусов.

«Даже в этом случае температура воздуха в выходные будет на 2 градуса выше многолетних значений», — пояснил метеоролог Роман Вильфанд.

Погода в Сибири

В Сибири ожидаются морозы, а после — небольшое потепление.

«В ближайшие два дня (13 и 14 марта) в азиатской части Сибири будет очень холодная погода. Затем ожидается резкая адвекция тепла (локальное повышение температуры под влиянием горизонтального переноса воздуха. — Прим. ред.). В Туруханском крае и на Таймыре температура за два дня повысится на 20 градусов. Дневные температуры еще будут отрицательными, но уже небольшими — до -4 градусов», — отметил эксперт.

Погода на Урале и Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке о наступлении климатической весны пока рано говорить. Среднесуточные температуры значительно ниже привычных значений.

«А на Дальнем Востоке, за исключением запада Якутии, сохраняется зимний режим погоды. Температура на 2−6 градусов ниже нормы. На Чукотке и в Магаданской области ожидаются 35-градусные морозы», — дал свой прогноз метеоролог Роман Вильфанд.

«На севере Урала, Ямало-Ненецкого автономного округа, Сибири, в Таймырском районе температуры доходят до -35… -39 градусов. Но в выходные дни там произойдет резкое повышение температуры, и морозов уже не будет. На Дальнем Востоке они останутся». Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Погода на Юге

Как отмечает метеоролог, сейчас в южных регионах держится рекордно жаркая погода. Например, в Адыгее столбик термометров достигает отметок +25… +27 градусов. Теплая мартовская погода держится также в Краснодарском крае и Крыму. Правда, к выходным там станет прохладнее.

«Температурный фронт ночью будет до 0… -5 градусов, днем +5… +10 градусов», — отметил Роман Вильфанд.