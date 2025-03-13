НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

0 м/c,

 742мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 86,62
EUR 93,97
Продают здание министерства
Что с поликлиникой на Гоголя
Что построят на месте отстойников
Цены на речные трамвайчики
Массовое ДТП с автобусом: видео
Ярославский «ЦУМ»
Ярославна погибла в пожаре
Незаконный магазин
Закрыли аэропорт
Умер после драки: видео
Весна эксперт «Это апрельская погода»: главный метеоролог России дал прогноз на середину марта

«Это апрельская погода»: главный метеоролог России дал прогноз на середину марта

Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать в разных регионах России

840
Написать комментарий
Прогноз погоды на неделю | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUПрогноз погоды на неделю | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Прогноз погоды на неделю

Источник:

Среднесуточная температура воздуха в марте 2025 года на 2 градуса выше многолетних значений. Вследствие этого и климатическая весна в России наступила раньше, опережая нормы на месяц, а то и больше. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с 76.RU.

В этом материале публикуем подробный прогноз погоды на неделю для всей России.

Погода в Центральной России

На погоду в центре европейской части России влияют теплые воздушные массы из Средиземноморья. Температура на 10−12 градусов выше нормы.

<p>Роман Вильфанд</p><p>Роман Вильфанд</p>

«Это апрельская погода, причем с температурой воздуха, свойственной для второй половины месяца».

«До пятницы, 14 марта, будет очень теплая погода, потому что она определяется переносом супертеплых воздушных масс из Средиземного моря, из Турции. Таким образом, в конце рабочей недели в центре Европейской России температура поднимется до рекордных +15… +16 градусов, — отметил метеоролог. — Кроме этого, еще одним важным элементом является отсутствие снега. Обычно в это время в центре Европейской России снег лежит, создавая охлаждающее воздействие на 4−6 градусов».

К выходным, 15 и 16 марта, в центральных регионах страны ожидаются заморозки. Утром в субботу температура воздуха опустится до -1… -3 градусов. Днем будет теплее — +3… +5 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до -2… -7 градусов.

«Даже в этом случае температура воздуха в выходные будет на 2 градуса выше многолетних значений», — пояснил метеоролог Роман Вильфанд.

Погода в Сибири

В Сибири ожидаются морозы, а после — небольшое потепление.

«В ближайшие два дня (13 и 14 марта) в азиатской части Сибири будет очень холодная погода. Затем ожидается резкая адвекция тепла (локальное повышение температуры под влиянием горизонтального переноса воздуха. — Прим. ред.). В Туруханском крае и на Таймыре температура за два дня повысится на 20 градусов. Дневные температуры еще будут отрицательными, но уже небольшими — до -4 градусов», — отметил эксперт.

Погода на Урале и Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке о наступлении климатической весны пока рано говорить. Среднесуточные температуры значительно ниже привычных значений.

«А на Дальнем Востоке, за исключением запада Якутии, сохраняется зимний режим погоды. Температура на 2−6 градусов ниже нормы. На Чукотке и в Магаданской области ожидаются 35-градусные морозы», — дал свой прогноз метеоролог Роман Вильфанд.

<p>Роман Вильфанд</p><p>Роман Вильфанд</p>

«На севере Урала, Ямало-Ненецкого автономного округа, Сибири, в Таймырском районе температуры доходят до -35… -39 градусов. Но в выходные дни там произойдет резкое повышение температуры, и морозов уже не будет. На Дальнем Востоке они останутся».

Погода на Юге

Как отмечает метеоролог, сейчас в южных регионах держится рекордно жаркая погода. Например, в Адыгее столбик термометров достигает отметок +25… +27 градусов. Теплая мартовская погода держится также в Краснодарском крае и Крыму. Правда, к выходным там станет прохладнее.

«Температурный фронт ночью будет до 0… -5 градусов, днем +5… +10 градусов», — отметил Роман Вильфанд.

Ранее у нас выходил большой разбор с климатологом Владимиром Клименко о том, почему в этом году в России зима и весна теплее нормативных показателей. Мнение эксперта читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Погода Март Прогноз
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление