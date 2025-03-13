«Это апрельская погода»: главный метеоролог России дал прогноз на середину марта

Среднесуточная температура воздуха в марте 2025 года на 2 градуса выше многолетних значений. Вследствие этого и климатическая весна в России наступила раньше, опережая нормы на месяц, а то и больше. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с 76.RU.
В этом материале публикуем подробный прогноз погоды на неделю для всей России.
Погода в Центральной России
На погоду в центре европейской части России влияют теплые воздушные массы из Средиземноморья. Температура на 10−12 градусов выше нормы.
«Это апрельская погода, причем с температурой воздуха, свойственной для второй половины месяца».
«До пятницы, 14 марта, будет очень теплая погода, потому что она определяется переносом супертеплых воздушных масс из Средиземного моря, из Турции. Таким образом, в конце рабочей недели в центре Европейской России температура поднимется до рекордных +15… +16 градусов, — отметил метеоролог. — Кроме этого, еще одним важным элементом является отсутствие снега. Обычно в это время в центре Европейской России снег лежит, создавая охлаждающее воздействие на 4−6 градусов».
К выходным, 15 и 16 марта, в центральных регионах страны ожидаются заморозки. Утром в субботу температура воздуха опустится до -1… -3 градусов. Днем будет теплее — +3… +5 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до -2… -7 градусов.
«Даже в этом случае температура воздуха в выходные будет на 2 градуса выше многолетних значений», — пояснил метеоролог Роман Вильфанд.
Погода в Сибири
В Сибири ожидаются морозы, а после — небольшое потепление.
«В ближайшие два дня (13 и 14 марта) в азиатской части Сибири будет очень холодная погода. Затем ожидается резкая адвекция тепла (локальное повышение температуры под влиянием горизонтального переноса воздуха. — Прим. ред.). В Туруханском крае и на Таймыре температура за два дня повысится на 20 градусов. Дневные температуры еще будут отрицательными, но уже небольшими — до -4 градусов», — отметил эксперт.
Погода на Урале и Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке о наступлении климатической весны пока рано говорить. Среднесуточные температуры значительно ниже привычных значений.
«А на Дальнем Востоке, за исключением запада Якутии, сохраняется зимний режим погоды. Температура на 2−6 градусов ниже нормы. На Чукотке и в Магаданской области ожидаются 35-градусные морозы», — дал свой прогноз метеоролог Роман Вильфанд.
«На севере Урала, Ямало-Ненецкого автономного округа, Сибири, в Таймырском районе температуры доходят до -35… -39 градусов. Но в выходные дни там произойдет резкое повышение температуры, и морозов уже не будет. На Дальнем Востоке они останутся».
Погода на Юге
Как отмечает метеоролог, сейчас в южных регионах держится рекордно жаркая погода. Например, в Адыгее столбик термометров достигает отметок +25… +27 градусов. Теплая мартовская погода держится также в Краснодарском крае и Крыму. Правда, к выходным там станет прохладнее.
«Температурный фронт ночью будет до 0… -5 градусов, днем +5… +10 градусов», — отметил Роман Вильфанд.
Ранее у нас выходил большой разбор с климатологом Владимиром Клименко о том, почему в этом году в России зима и весна теплее нормативных показателей. Мнение эксперта читайте в этом материале.