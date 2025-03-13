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Происшествия «Ребенок слабовидящий»: под Ярославлем пропал 7-летний мальчик

«Ребенок слабовидящий»: под Ярославлем пропал 7-летний мальчик

Публикуем ориентировку

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6 комментариев
Ребенок пропал в деревне под Ярославлем | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RUРебенок пропал в деревне под Ярославлем | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребенок пропал в деревне под Ярославлем

Источник:

Полиция начала поиски пропавшего под Ярославлем семилетнего ребенка. Он ушел из дома утром 13 марта. Мальчик до сих пор не вернулся.

«На вид семь лет, ребенок слабовидящий», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Мальчик был одет в чёрную куртку с белыми разводами, с мехом черного цвета и зеленой подкладкой на капюшоне. На нем были чёрные штаны, сапоги серые на липучке, черные варежки и очки с салатовой оправой.

В поисковой группе «Ярспас» рассказали, что у мальчика худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Он сутулится.

«Имеет особенности развития. Может нуждаться в медицинской помощи», — уточнили поисковики.

Всех, кто может что-то знать о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам ОМВД России по Ярославскому району: +7 (4852) 21-54-02 или «02», «102». Также можно обратиться на горячую линию «Ярспаса» по номеру: 8(910)-964-08-38.

Обновление на 13 марта 10:45

В УМВД по Ярославской области сообщили, что мальчик найден живым.

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Комментарии
6
Гость
5 часов
Все будет хорошо
Гость
5 часов
Нашли.Все хорошо.
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