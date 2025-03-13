«Буду работать, пока могу»: российские пенсионеры не собираются уходить с рынка труда — что им предлагают работодатели

Современные новосибирские пенсионеры редко сидят на лавочках — стремятся работать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России заметно выросло количество соискателей предпенсионного и пенсионного возраста, о чем мы уже не раз писали. Особенно заметно за 2024 год увеличилось количество резюме от соискателей в возрасте от 61 года и старше — на 25%. Корреспондент NGS.RU пообщалась с аналитиками в сфере HR, с психологом и самими пред- и пенсионерами и выяснила, как обстоят дела с их трудоустройством, кем они работают и с какими трудностями сталкиваются. Подробности — в материале наших коллег.

«Всё дорожает»

В России выросло количество соискателей предпенсионного и пенсионного возраста. В 2024 году число резюме людей в возрасте от 51 года до 60 лет возросло на 13%, а старше 61 года — на 25%. В первой группе на рынок труда вышли 2,9 миллиона россиян, во второй — 500 тысяч.

Пенсионеры жалуются на нехватку денег даже на продукты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Большинство работающих пенсионеров отмечают, что такое решение приняли не от хорошей жизни или скуки: продукты, лекарства и квартплата постоянно дорожают, а пенсии на всё не хватает. К тому же многие современные пенсионеры не замыкаются, а строят планы и любят путешествовать.

Владимир из Новосибирска на пенсии, но продолжает работать: по-другому ему просто не выжить, рассказал он.

— Мне 66. Хоть и на пенсии, продолжаю работать на собственном грузовике по договору на медицинскую компанию, вожу грузы. Пенсия нищенская — на 16 тысяч я не представляю, как можно выживать. А у меня планов много еще: стройка и всё такое. Буду работать до тех пор, пока могу, — рассуждает он.

Еще один пенсионер, который предпочел остаться анонимным, получает 22 тысячи рублей в месяц, но и этих денег не хватает.

— Сто тысяч зарплата три года назад и сейчас — это разные суммы. Деньги обесценились в три раза, — говорит он. — Я пенсионер, ветеран труда, стаж 39 лет, а пенсия — всего 22 тысячи рублей. Возраст 73 года. Как прожить?

Некоторые люди на пенсии предпочитают жить для себя и путешествовать Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Галина с 1990-х не работала официально — занималась домом и хозяйством. С супругом она развелась и переехала из частного дома в квартиру. На пенсии женщина уже пять лет. Свободного времени стало больше, а денег — меньше, и она решила пойти работать.

— Устроилась уборщицей недалеко от дома, работаю пять дней в неделю по утрам. Платят немного — выходит около 15–18 тысяч, но вместе с пенсией пойдет, жить можно. Хватает даже на путешествия бюджетные, — поделилась она своей историей.

Подписчица телеграм-канала НГС Юлия отметила, что возраст у нее пока даже не предпенсионный, но из-за черных зарплат в 90-е ей не хватит пенсионных коэффициентов.

— Пенсионный калькулятор вангует мне пенсию 12 тысяч рублей. Значит, даже если я доживу до пенсионного возраста, мне придется работать, — рассуждает Юлия. — Сейчас работаю. Работу нашла легко и быстро, потому что много умею в сфере радиоэлектроники, а также учусь на вечерних курсах на программиста С++, чтобы на пенсии было чем подрабатывать. Бывшие мужья и взрослые дети не всегда могут помогать, поэтому могу надеяться только на свои силы.

Статистика

По данным аналитиков, пенсионеры стали чаще размещать свои резюме на сайтах Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Аналитики платформ по поиску персонала отмечают, что тенденция эта общероссийская. При этом и работодатели стали чаще обращать внимание на возрастных кандидатов. По данным «Зарплата.ру», к концу 2024 года по сравнению с 2022 годом доля просмотров резюме соискателей в возрасте 41–50 лет на сервисе выросла с 21% до 23%, 51–60-летних — с 9% до 11%. В предыдущие годы динамики роста просмотров таких резюме не наблюдалось.

По данным hh.ru, в 2024 году только в Новосибирске соискатели в возрасте старше 61 года получили от работодателей свыше 25 тысяч приглашений — в шесть раз больше, чем в 2021 году. При этом сама доля таких приглашений в общей массе остается небольшой — только 0,5%.

Доля просмотров резюме кандидатов в возрасте от 51 года до 60 лет выросла с 9% до 11% Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Специалисты также заметили, что значительно лучше обстоят дела у соискателей в возрасте от 51 года до 60 лет: на них в прошлом году пришлось 3,5% от всех приглашений в регионе, а интерес работодателей к таким кандидатам вырос весьма заметно — в 4,5 раза по сравнению с показателями трехлетней давности.

Где они работают?

По информации hh.ru, соискателей в возрасте от 51 года до 60 лет чаще всего зовут на должности охранников (17% приглашений), квалифицированных рабочих и разнорабочих без тяжелого физического труда в сферах «Сельское хозяйство» (9%), «Добыча сырья» (8%) и «Производство, сервисное обслуживание» (8%), уборщиков (8%).

Людей старше 60 лет работодатели в основном готовы видеть на позициях охранников (4%) и уборщиков (2%).

— В принципе, это совпадает и с ключевыми профессиональными интересами этой аудитории. Анализ анкет соискателей старше 60 лет, которые открыли или обновили свои резюме в этом году, показывает, что чаще всего они ищут работу водителями, охранниками, администраторами и бухгалтерами. Причем мужчины в этом возрасте гораздо чаще готовы задержаться на рынке труда, нежели женщины (67% против 33%), — отметила директор «hh.ru Сибирь» Екатерина Дегтярева.

Интересно, что средние зарплатные ожидания таких соискателей составили в этом году 60 тысяч рублей — для сравнения: медиана ожидаемой зарплаты в Новосибирской области сейчас находится на уровне 70 тысяч. Так что, отмечают аналитики, слишком много сэкономить на кандидатах более старшего возраста у работодателей не получится.

Исследование резюме, размещенных на сервисе «Зарплата.ру», подтверждает тенденцию со стороны работодателей: чаще всего люди пенсионного возраста ищут работу водителями, упаковщиками, охранниками, разнорабочими. Кроме того, их интересуют также вакансии бухгалтеров, менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, курьеров, поваров, пекарей, кондитеров и операторов персонального компьютера.

Современные пенсионеры не готовы зарабатывать намного меньше молодежи Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Интересно, что мужчин и женщин интересуют разные предложения — сходятся они только в интересе к вакансиям охранников, упаковщиков, поваров, пекарей и кондитеров. Наиболее популярные профессии у женщин также — бухгалтер, уборщица, менеджер по продажам, медсестра, оператор персонального компьютера, продавец-консультант, администратор. У мужчин популярны вакансии водителей, разнорабочих, курьеров, инженеров-механиков, электромонтажников, инженеров по эксплуатации, машинистов.

— Все вышеперечисленные профессии сегодня пользуются большим спросом у работодателей. Учитывая дефицит кадров, им приходится отказываться от эйджизма и обращать внимание на более возрастных кандидатов, — заключила менеджер по связям с общественностью «Зарплата.ру» Татьяна Старостина.

С этим согласились и аналитики SuperJob, добавив, что преимущество на рынке труда имеют те компании, которые перестраиваются быстрее. Причем компаний, готовых принимать на работу возрастных сотрудников, стало больше, чем в 2023 году.

— Возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна, а возрастные пожелания в вакансиях указывать запрещено. Поэтому судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, мы можем лишь косвенно, анализируя отклики работодателей на резюме возрастных соискателей, — заметила руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

«Они другие»

Клинический психолог Юлия Деревяга подтвердила, что люди старшего возраста продолжают работать из-за экономической необходимости, но заметила, что это не единственная причина.

— Современные пенсионеры — это поколение, которое выросло и жило в условиях постоянных социальных и экономических изменений. Они научились быть гибкими, адаптироваться к новым реалиям и находить способы справляться с вызовами. Это поколение, которое не привыкло сдаваться перед трудностями, и работа для них — это не только источник дохода, но и способ сохранить контроль над своей жизнью, — отметила психолог.

У этих людей, объясняет эксперт, есть потребность в самореализации и социальной включенности. Современные пенсионеры отличаются от предыдущих поколений: они более активны, образованны и стремятся к самореализации даже в зрелом возрасте.

— Сегодня старость перестала восприниматься как период «завершения» жизни. Напротив, это время, когда человек может посвятить себя новым интересам, хобби или даже карьерным амбициям. А еще работа для многих пенсионеров — это не только способ заработать, но и возможность оставаться частью общества, чувствовать себя полезными и значимыми. Социальные связи, сформированные на работе, помогают избежать чувства одиночества и изоляции, которые часто сопровождают выход на пенсию, — объясняет эксперт.

По мнению психолога, современные пенсионеры «моложе» психологически. Благодаря улучшению качества жизни, доступу к информации и технологиям они чувствуют себя более энергичными и вовлеченными в жизнь, не хотят ограничиваться традиционными ролями типа бабушки, которая вяжет носки. Хотят путешествовать, учиться, заниматься спортом, работать.

— Идея о том, что современные пенсионеры другие, — отражение реальных социальных изменений. Но не все пожилые люди чувствуют себя одинаково. Есть те, кто с радостью принимает новые возможности, а есть те, кто испытывает трудности в адаптации к современному ритму жизни. Это зависит от множества факторов: уровня образования, состояния здоровья, социальной поддержки и личностных особенностей, — заключила Юлия Деревяга.