Под Ярославлем прекратили поиски 7-летнего мальчика

В Ярославском районе прекратили поиски семилетнего мальчика, который пропал утром 13 марта. По данным полиции, ребенок ушел из дома и не вернулся.
«На вид семь лет, ребенок слабовидящий», — рассказывали в УМВД по Ярославской области.
Была организована поисковая бригада. Мальчика искали правоохранители и волонтеры «ЯрСпаса». В соцсетях была опубликована ориентировка на ребенка.
«Имеет особенности развития. Может нуждаться в медицинской помощи», — уточняли поисковики «ЯрСпаса».
В 10:45 13 марта в пресс-службе полиции сообщили, что его нашли.
«Местонахождение несовершеннолетнего установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области.