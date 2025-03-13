Под Ярославлем прекратили поиски 7-летнего мальчика

Ребенок пропал в деревне под Ярославлем Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославском районе прекратили поиски семилетнего мальчика, который пропал утром 13 марта. По данным полиции, ребенок ушел из дома и не вернулся.

«На вид семь лет, ребенок слабовидящий», — рассказывали в УМВД по Ярославской области.

Была организована поисковая бригада. Мальчика искали правоохранители и волонтеры «ЯрСпаса». В соцсетях была опубликована ориентировка на ребенка.

«Имеет особенности развития. Может нуждаться в медицинской помощи», — уточняли поисковики «ЯрСпаса».

В 10:45 13 марта в пресс-службе полиции сообщили, что его нашли.