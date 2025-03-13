«Всем нужны очки»: ярославский «Локо» вышел в плей-офф

«Локо» вышел в плей-офф Источник: Трансляция МХЛ матча 11.03.25 «Локо» — «Динамо-Мск»











11 марта ярославский «Локо» вышел в плей-офф МХЛ. Молодежная хоккейная команда из Ярославля поборется за Кубок Харламова.

«Сейчас концовка чемпионата, всем нужны очки. Каждая игра как плей-офф», — сказал в послематчевом интервью для группы «Локо» ВКонтакте главный тренер команды Олег Таубер.

Ярославцы вышли в плей-офф после победы над «Динамо-Мск». Матч (6+) окончился со счетом 5:2 в пользу железнодорожников. Во время игры отличился нападающий Кирилл Емельянов. Хоккеист оформил хет-трик. Иначе говоря, он забросил в ворота соперника 3 шайбы. Своими голами он открыл счет матча и поставил точку в счете. Нападающие также отличились голами.

«Сегодня все так шло: бросок — гол. Моменты забивались. Уже конец сезона, все подходит к играм в плей-офф, поэтому готовимся постепенно», — рассказал автор хет-трика Кирилл Емельянов в послематчевом интервью для группы «Локо» во «ВКонтакте».

На данный момент ярославский «Локо» занимает третье место в Западной конференции МХЛ. Команда заработала 71 очко.

Впереди у команды три последних матча регулярного чемпионата. Ярославцы сыграют две игры на выезде против московского «Спартака» (6+), а потом вернутся на домашнюю арену, чтобы завершить регулярку. Последним матчем для «Локо» в сезоне 2024/2025 станет игра (6+) с череповецким «Алмазом».