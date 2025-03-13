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Город проблема «Разрушается фундамент»: глава СК Бастрыкин обратил внимание на дом-развалюху в Ярославской области

«Разрушается фундамент»: глава СК Бастрыкин обратил внимание на дом-развалюху в Ярославской области

В здании довоенной постройки обваливаются потолки и стены

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1 комментарий
Аварийный дом в Ярославской области рушится на глазах | Источник: Переславль Live / TelegramАварийный дом в Ярославской области рушится на глазах | Источник: Переславль Live / Telegram

Аварийный дом в Ярославской области рушится на глазах

Источник:

Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на аварийный дом в Переславле-Залесском Ярославской области. Ранее мы рассказывали, что 75-летний пенсионер Александр Ширшин просил экстренно переселить его и соседей из разрушающегося на глазах здания на улице Свободы, 45.

«Несмотря на то, что здание в 2020 году признано аварийным и в настоящее время в нем разрушаются несущие конструкции, фундамент и межэтажные перекрытия, меры к переселению мужчины не принимаются», — рассказали в Информационном центре СК России 12 марта.

Деревянные перекрытия в стенах сгнили | Источник: Переславль Live / TelegramДеревянные перекрытия в стенах сгнили | Источник: Переславль Live / Telegram

Деревянные перекрытия в стенах сгнили

Источник:

Ярославские следователи организовали процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о том, какое решение будет принято региональным следственным управлением после проверки.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в Информационном центре СК РФ.

Кафельная плитка отваливается от стен | Источник: Переславль Live / TelegramКафельная плитка отваливается от стен | Источник: Переславль Live / Telegram

Кафельная плитка отваливается от стен

Источник:

Дом, о котором идет речь, был построен в 1926 году. Живущий там пенсионер рассказывал, что в двухэтажке нет управляющей компании, мол, никто не хочет заниматься развалюхой.

По словам Александра Ширшина, находиться в доме просто опасно. Из-за многочисленных разрушений пенсионеру пришлось обустроить туалет в том же месте, где расположена кухня. А переселения ждать придется еще долгие годы.

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Аварийный дом Александр Бастрыкин СК
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Ручное управление по плану Таврического 👑🌙 ничто не работает всюду бардак но по ТВ всё под личным контролем
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