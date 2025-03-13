«Разрушается фундамент»: глава СК Бастрыкин обратил внимание на дом-развалюху в Ярославской области

Аварийный дом в Ярославской области рушится на глазах Источник: Переславль Live / Telegram











Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на аварийный дом в Переславле-Залесском Ярославской области. Ранее мы рассказывали, что 75-летний пенсионер Александр Ширшин просил экстренно переселить его и соседей из разрушающегося на глазах здания на улице Свободы, 45.

«Несмотря на то, что здание в 2020 году признано аварийным и в настоящее время в нем разрушаются несущие конструкции, фундамент и межэтажные перекрытия, меры к переселению мужчины не принимаются», — рассказали в Информационном центре СК России 12 марта.

Деревянные перекрытия в стенах сгнили Источник: Переславль Live / Telegram











Ярославские следователи организовали процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о том, какое решение будет принято региональным следственным управлением после проверки.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в Информационном центре СК РФ.

Кафельная плитка отваливается от стен Источник: Переславль Live / Telegram











Дом, о котором идет речь, был построен в 1926 году. Живущий там пенсионер рассказывал, что в двухэтажке нет управляющей компании, мол, никто не хочет заниматься развалюхой.