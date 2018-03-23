В Москве буду работать на благо региона: дзюдоист Дмитрий Носов покидает Ярославль

Носов уже смотрит в сторону Москвы

Не успел дзюдоист Дмитрий Носов как следует испробовать все свои приёмы на Ярославской области, как его срочно направляют в Москву. Теперь помощник Владимира Слепцова будет творить дела во благо региона уже из столицы. Об этом 76.ru рассказали в мэрии Ярославля.

— Его направили заниматься делами федерального уровня. Но Дмитрий не бросит дела, начатые в Ярославской области. Заниматься он ими будет даже в Москве. Пока не известно, на какой срок Носов едет в столицу, — пояснили в мэрии Ярославля.

Сам Дмитрий Носов несколько раз заявлял, как ему понравились Ярославль и Ярославская область.

— Я и в Москве готов работать на благо региона, — заявил Дмитрий Носов.

Чем именно теперь будет заниматься помощник Владимира Слепцова, в мэрии пообещали рассказать позже.

А ведь Дмитрий Носов только-только начал наводить порядок в Ярославле. Он активно стал бороться с незаконной продажей алкоголя. А ещё агитировать ярославцев за здоровый образ жизни. Вместе с мэром Ярославля Носов по вечерам занимался в спортзале. Но на днях стали известны интересные подробности: оказывается, Дмитрий Носов неофициально работал в мэрии.