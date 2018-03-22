Заммэра-то ненастоящий: в Ярославле разгорелся скандал из-за нетрудоустроенного чиновника

Дмитрий Носов пришёл работать в мэрию Ярославля по приглашению друга Владимира Слепцова

«Замцаря-то ненастоящий...», — зашуршали клерки в курилке около городской администрации Ярославля, обсуждая нового заместителя мэра Дмитрия Носова. Выяснилось, что никакой он вовсе и не заместитель. Сам назвал себя так и занял кабинет первого заместителя главы города.

— Официально он числится советником мэра, — сообщает источник в аппарате мэрии Ярославля.

Сам Дмитрий Носов называет себя заместителем мэра публично. От лица чиновника на этой должности он пару недель назад поздоровался с ярославцами. И даже рассказал, как нелегко ему было пробиться на это место.

— Владимир Витальевич (мэр Ярославля. — Прим. авт.) рассказал мне, что сейчас идёт конкурс на первого заместителя, — говорил Дмитрий Носов. — Я не задумываясь подал заявку. Затем я прошел собеседования с экспертным советом. Очень рад, что моя кандидатура подошла — и сегодня мой первый рабочий день в качестве заместителя мэра города.

В социальных сетях Дмитрий сам называет себя заместителем мэра Ярославля

В мэрии и в муниципалитете многие говорят, что не стоит критично реагировать на то, что с должностью Носова произошла какая-то неразбериха. Объясняют это тем, что отвечать за работу городской исполнительной власти в итоге будет лично мэр Владимир Слепцов, так пусть и набирает к себе в команду тех людей, с которыми удобно работать.

— На совещания к мэру Дмитрий Носов ходит исправно, — рассказывают депутаты муниципалитета Ярославля. — Накануне мы его видели и у нас на комиссии по НТО.

Деятельность Дмитрий Носов в Ярославле развил бурную. Только как хозяйственника ярославцы его оценить пока не смогли. Зато свои спортивные достижения и активную позицию по борьбе с алкоголем он продемонстрировал очень ярко. Вместе с мэром Владимиром Слепцовым они жмут эспандер в качалке, дарят тягающему гири ребёнку кимоно, а между делом Дмитрий контролирует ларьки, чтобы те из-под полы не торговали пивом.

На фотографиях мэра Ярославля из качалки место Стаса Костюшкина занял Дмитрий Носов

В муниципалитете говорят, что, если Слепцов захочет всё же сделать Носова официально своим первым заместителем, то его кандидатуру придётся согласовать с депутатами. Поэтому народные избранники ждут, что в повестке одного из ближайших заседаний появится такой пункт. Но пока этот вопрос не рассматривался. Правда, некоторые источники говорят, что согласование такой должности идёт на более высоком уровне — в правительстве области. Где фигуру Носова не утвердили.

О том, что у мэра Ярославля появился новый заместитель, ярославцам рассказали 13 марта — в тот день, когда Дмитрий Носов приступил к работе в городской администрации. Данные в тот день в СМИ были разные: то ли он занял пост первого заместителя мэра, то ли заместителя мэра по внутренней политике. Нашему изданию в тот день в мэрии официально заявили второе.