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Ждите до следующего года: все остановки Ярославля покроют крышами лишь к 2019-му
20 марта 2018 12:47
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Немного затянулось большое обновление остановок в Ярославле. У павильонов прошлой осенью снесли крыши или вовсе полностью всю конструкцию. Лысые остановки простояли местами всю зиму. Ярославцы мокли под дождём, замерзали от холодного ветра, а в мэрии обещали — скоро всё сделаем.
Вот только денег в городском бюджете на остановки нет. А найти инвесторов на все павильоны так и не получилось. В итоге программу обновления растянули до 2019 года.
— На территории Ярославля 675 остановок. 57 из них включены в план по установке средств укрытия на 2019 год, — сообщается в отчёте департамента городского хозяйства.
Всего же без крыш до сих пор стоят 202 остановки по разным причинам: для 88 нет технической возможности сделать остановку, 19 павильонов только ещё будут устанавливать в этом году, а ещё на 36 будут устанавливать ларьки вместе с остановкой.
Фото: Лев Белков
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