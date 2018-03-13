Появился детальный проект Карабулинской развязки: рассматриваем макеты

Денег на строительство Карабулинской развязки нет нигде

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Фрунзенский район» выложили детальный проект Карабулинской развязки, который ярославские власти пытаются включить в федеральную программу «Развитие транспортной системы России на 2010–2020 годы», чтобы получить финансирование на первый этап строительства — 13 миллиардов рублей. В городе и в регионе, естественно, таких денег нет.

О строительстве Карабулинской развязки говорят уже почти 50 лет

По уже готовому проекту всего на строительство развязки нужно 60 миллионов рублей. А таких денег для Ярославля пока нет и в федеральном бюджете.

Новая транспортная магистраль должна избавить ярославские дороги от пробок

К тысячелетию Ярославля на создание только проекта этой транспортной схемы уже потратили 280 миллионов рублей. Но в октябре 2015-го власти заявили, что проект надо доработать и внести в него правки, а для этого необходимо потратить ещё 200 миллионов.

Проект развязки дорабатывали несколько раз

Огромную транспортную развязку с новыми дорогами и виадуками, которая избавит Ярославль от пробок, обещают ещё с 70-х годов прошлого века. Этот объект был включен в утвержденный Правительством России план по подготовке к 1000-летию Ярославля. Однако воплотить его в жизнь областные и городские власти за всё это время так и не сумели.

Власти не теряют надежды когда-нибудь начать строительство огромной транспортной развязки

Периодически тема со строительством Карабулинской развязки всплывает в заявлениях руководства. Обычно это происходит перед какими-нибудь выборами. Но только не перед нынешними. Сейчас лишь появился детальный проект транспортной схемы. Пожалуй, Карабулинская развязка стала самым главным обещанием ярославских властей.