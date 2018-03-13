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Обзор

Город

Появился детальный проект Карабулинской развязки: рассматриваем макеты

13 марта 2018 12:30
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транспорт, дороги, авто, Ярославль, Карабулинская развязка

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Фрунзенский район» выложили детальный проект Карабулинской развязки, который ярославские власти пытаются включить в федеральную программу «Развитие транспортной системы России на 2010–2020 годы», чтобы получить финансирование на первый этап строительства — 13 миллиардов рублей. В городе и в регионе, естественно, таких денег нет.

По уже готовому проекту всего на строительство развязки нужно 60 миллионов рублей. А таких денег для Ярославля пока нет и в федеральном бюджете.

К тысячелетию Ярославля на создание только проекта этой транспортной схемы уже потратили 280 миллионов рублей. Но в октябре 2015-го власти заявили, что проект надо доработать и внести в него правки, а для этого необходимо потратить ещё 200 миллионов.

Огромную транспортную развязку с новыми дорогами и виадуками, которая избавит Ярославль от пробок, обещают ещё с 70-х годов прошлого века. Этот объект был включен в утвержденный Правительством России план по подготовке к 1000-летию Ярославля. Однако воплотить его в жизнь областные и городские власти за всё это время так и не сумели.

Периодически тема со строительством Карабулинской развязки всплывает в заявлениях руководства. Обычно это происходит перед какими-нибудь выборами. Но только не перед нынешними. Сейчас лишь появился детальный проект транспортной схемы. Пожалуй, Карабулинская развязка стала самым главным обещанием ярославских властей.

Михаил Контуев
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Фото: r76.su
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