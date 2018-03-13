Внутренней политикой в Ярославле будет руководить дзюдоист и борец с алкоголем

Дмитрий Носов уже приступил к работе в мэрии Ярославля

Заместителем мэра Ярославля по внутренней политике стал российский дзюдоист и основатель движения по борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Антидилер» Дмитрий Носов. 37-летний специалист приступит к работе уже сегодня.

— Его кандидатуру отобрал экспертный совет, — рассказали в мэрии Ярославля.

В Ярославле Носов в последнее время бывал часто. Он регулярно публиковал в Instagram фотографии, как его здесь встречал Владимир Слепцов, как они вместе гуляли по городу и ходили в рестораны. В начале этого года мэр Ярославля уже записал друга-спортсмена в свои советники.

Дмитрий Носов в последнее время часто бывал в Ярославле

— С мэром Ярославля Владимиром Слепцовым я знаком давно, — не скрывает Дмитрий Носов.

Дмитрий Носов был депутатом Государственной думы Российской Федерации прошлого созыва от Красноярского края. В парламент избирался от партии ЛДПР. Заслуженный мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо. Бронзовый призёр XXVIII Олимпиады в Афинах в 2004 году. Основатель школы боевых искусств и Всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «Антидилер».

Накануне мэр Ярославля опроверг слухи о своём возможном переезде и заявил, что он в Ярославле собирается работать долго.

