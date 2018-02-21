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Город

В центре Рыбинска силой искусства заставили властей построить бесплатную парковку

21 февраля 2018 11:48
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парковка, Ярославль, Рыбинск

Рыбинский драматический театр не зря считается одним из лучших в области — силой искусства театралы смогли повлиять на жизнь города.

Играют актёры так хорошо, что рыбинцы валом валят на спектакли. А оставить машину негде. И городские власти задумались — надо разгружать улицу перед театром.

— Улица Крестовая перегружена припаркованным транспортом. В дни спектаклей люди оставляют машины, несмотря на запрещающие знаки. Мы понимаем, что вместо карательных мер нужно создавать условия. Поэтому сейчас подбираем места для организации муниципальных парковок. Площадка за театром позволит разгрузить центральную улицу. Земельный участок подготовлен для передачи, разрешение на использование выдано, и уже этим летом здесь будет бесплатная парковка, — пояснил первый заместитель главы Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В этом закутке за театром уже спилили большой аварийный тополь. Как потеплеет, разровняют площадку и положат асфальт.

— Жители смогут с комфортом оставить транспорт во время посещения театра, Спасо-Преображенского собора или прогулок по Волжской набережной, — обещают в администрации.

Новая парковка обойдется городскому бюджету в 400 тысяч рублей.

Ольга Прохорова
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Фото: администрация Рыбинска
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