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Город

На руинах «Чайки»: когда начнут строить IT-центр в Ярославле

20 февраля 2018 11:15
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Ярославль, Тензор, IT-центр

На месте гостиницы-долгостроя «Чайка» на Московском проспекте остались одни руины. 

— Когда уже здесь начнут строить обещанный IT-центр? — задают вопросы ярославцы в социальных сетях.

В компании «Тензор», которая выступает инвестором строительства, говорят, что начнут работы тогда, когда дадут отмашку в правительстве Ярославской области.

— Это наш совместный проект, поэтому слово за ними, — объяснила директор по общим вопросам компании «Тензор» Полина Кочина.

 

Но в правительстве не спешат. Говорят, что нужно для начала как следует завершить демонтаж «Чайки».

— Демонтаж начался в конце декабря прошлого года, — напомнил и.о. генерального директора «Корпорации развития Ярославской области» Евгений Васильев. — Работы планируется завершить к началу апреля.

Как только долгострой снесут, сразу приступят к строительству IT-центра. И уже известно, с чего начнут.

— По проекту IT-центр включает в себя строительство нескольких офисных зданий, спортивного комплекса и детского сада, — добавил Евгений Васильев. — В общедоступной парковой зоне будут размещены игровые площадки. Следующим этапом станет строительство основания IT-центра — подземной одноуровневой парковки. По окончании изыскательских работ и проектирования, которые на данный момент идут полным ходом, будут определены и обозначены следующие этапы строительства.

 

В компании, которая будет строить IT-парк, говорят, что это ультрасовременный центр, созданный на основе симбиоза технологий и природы. Уже известно, что там построят. В конце прошлого года появилось видео, где в 3D-формате показано, как будет выглядеть этот IT-парк. Его разработали в архитектурном бюро Broarchitect.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Елена Вахрушева, архитектурное бюро Broarchitect
Видео: Лев Белков, Group Broarchitect/Youtube.com
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