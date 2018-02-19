«Выздоравливай, зайчик»: мать, сожитель которой избил до комы её дочь, снялась в телешоу

Мама избитой двухлетней малышки снялась в программе «Мужское Женское»

Сегодня на Первом канале вышел выпуск программы «Мужское Женское», посвященный ужасной истории двухлетней малышки из поселка Борисоглебский. Девочку привезли в больницу 27 января в состоянии комы, с тех пор ребёнок не приходил в сознание.

— Я не знаю, с чего начать эту программу, — сказала ведущая Юлия Барановская. — Двухлетняя девочка находится в коме, потому что её избили.

Избил её собственный отчим.

Мать девочки рассказала зрителям и ведущим программы, что, по версии её сожителя Никиты, девочка накануне потянулась за чем-то в ванной и на неё рухнула полка, а на следующий день малышке резко стало плохо — она упала без сознания. По словам Юлии, матери девочки, Никита сам одел и отвез девочку в районную больницу, откуда малышку отправили в детскую больницу в Ярославль.

При осмотре у девочки нашли множественные гематомы, ссадины, также на голове ребенка были вырваны волосы. На вопрос Александра Гордона, не насторожило ли это описание Юлю, мать ответила, что не видела этого списка.

Сейчас врачи стараются не давать никаких прогнозов.

— Прогнозы очень сомнительны, — рассказали доктора корреспондентам Первого канала.

В передаче показали трогательные кадры, на которых мама стоит в больнице в больнице возле девочки, шепчет ей, что все будет хорошо.

— Выздоравливай, зайчик, — шепчет Юля, держа в руке маленькую ручку Сони.

Юля возле дочери в больнице

Вот только как рассказали медики, появляется там Юля не каждый день, как она уверяла зрителей.

— Впервые она пришла в больницу 2 февраля, то есть спустя пять дней после того, как привезли ребенка, — рассказала главный врач областной детской клинической больницы Марина Писарева. — Последнюю неделю мама Сони тоже не появлялась.

Юлия сказала, что первые дни провела в полиции на допросах, в чём очень засомневался ведущий Александр Гордон:

— Все пять дней?

А вот сказать, почему она не заходила к ребенку в последнее время, Юля так и не смогла.

Чуть ли не впервые за историю программы никто не встал на защиту героини. Шок у зала вызвал и тот факт, что женщину уже лишали родительских прав три года назад — трое её детей живут в приёмной семье, сама Юля не контактирует ни с ними, ни с опекуном деток.

Недовольство работой органов опеки высказывали как ведущие, так и эксперты программы. Они не верят, что этот ужасный случай нельзя было предотвратить, ведь соседи неоднократно вызывали полицию — из квартиры часто по ночам доносилась громкая музыка и детский плач.

— Я в Ярославскую область езжу чуть ли не каждый месяц, — рассказал детский правозащитник Вадим Арустамов. — Органы опеки там отвратительные.

Узнав, что следственный отдел Следственного комитета по Ярославской завел уголовное дело на должностных лиц из органов системы профилактики по статье «халатность», эксперты программы были удивлены.

— Я думала, что никогда не дождусь такого решения от следователей в отношении органов опеки, — сказала обладательница титула «Миссис Москва 2010», многодетная мама Надежда Юшкина. — Мы все, кто занимается проблемами детей, ждем этого очень давно.