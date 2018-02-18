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Город

Конкурс саней, рекорд на самый большой самовар и бургеры: куда пойти в последний день Масленицы

18 февраля 2018 10:04
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афиша, Ярославль, Главная Масленица страны

Сегодня — последний день масленичных гуляний. В полдень начнут работать главные площадки праздника. В центре города пройдет конкурс саней, установят рекорд на самый большой самовар и сожгут чучело Масленицы. Расписание всех гуляний в нашей программе.

Седьмой день Масленицы. Программа «Солнца град»

  • Выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;
  • традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);
  • масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;
  • ярмарка народных промыслов и ремесел на улице Кирова (от улицы Андропова до Советской площади);
  • квест-игра «Космическая Масленица» в культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой.

Первомайский бульвар

Фестиваль уличного искусства.

Советская площадь

  • 10:30–21:00 — масленичная ярмарка, ремесленные ряды;
  • 12:00 — «Дорогих гостей встречаем, Масленицу отмечаем». Концертная программа творческих коллективов Дома культуры «Строитель»;
  • 13:00–13:30 — специальное гашение открыток и конвертов памятным календарным художественным штемпелем «Ярославль. Золотое кольцо»;
  • 14:00 — «Солнца град». Концертные программы ярославских исполнителей;
  • 14:30 – конкурс саней;
  • 15:30 — установление рекорда «Самый высокий самовар России»;
  • 15:30 — силовое шоу Михаила Сидорычева;
  • 16:00 — церемония передачи символа солнца победительнице открытого городского конкурса «Сударыня Масленица»;
  • 16:10 — Сударыня Масленица в сопровождении гвардейцев понесёт через центр города на Даманский остров огонь, чтобы поджечь куклу;
  • 17:00–19:00 — масленичный танцпол.

Ледовый каток на Советской площади

  • 10:00–22:00 — массовое катание на коньках;
  • 12:30–13:30 — показательная тренировка по шорт-треку;
  • 14:00–16:30 — Матч звёзд хоккея НХЛ;
  • 18:00–22.00 — программа «Спорт в каждый двор».

Стадион «Спартаковец»

  • 12:00–16:00 — спортивный праздник. Кулачный бой «Стенка на стенку». Масленичный столб. Соревнования по гиревому спорту.

Ярославский музей-заповедник

  • 14:30, 16:00 — интерактивная программа «Путешествие в карете истории по Масленой неделе». Танцевальные игры и развлечения XVIII века, ярмарочный театр Петрушки, тайны старинных сундуков, прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов с дегустацией (билеты в кассах музея).

Парк на острове Даманский

  • 13:00–19:00 — концертно-развлекательная интерактивная программа «Масленичные забавы». Покорение масленичного столба. Масленичный футбол на снегу, блин пожеланий, гонки на бубликах, хоккей метлами, метание валенок, надувное колесо, перетягивание каната, бой подушками, гигантская скакалка. Мастер-класс «Пряничная лавка». Горячие блины;
  • 17:00 — сжигание чучела Масленицы.
Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Станислав захарченко
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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