Конкурс саней, рекорд на самый большой самовар и бургеры: куда пойти в последний день Масленицы

Сегодня — последний день масленичных гуляний. В полдень начнут работать главные площадки праздника. В центре города пройдет конкурс саней, установят рекорд на самый большой самовар и сожгут чучело Масленицы. Расписание всех гуляний в нашей программе.
Седьмой день Масленицы. Программа «Солнца град»
Выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;
традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);
масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;
ярмарка народных промыслов и ремесел на улице Кирова (от улицы Андропова до Советской площади);
квест-игра «Космическая Масленица» в культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой.
12:30–13:30 — показательная тренировка по шорт-треку;
14:00–16:30 — Матч звёзд хоккея НХЛ;
18:00–22.00 — программа «Спорт в каждый двор».
Стадион «Спартаковец»
12:00–16:00 — спортивный праздник. Кулачный бой «Стенка на стенку». Масленичный столб. Соревнования по гиревому спорту.
Ярославский музей-заповедник
14:30, 16:00 — интерактивная программа «Путешествие в карете истории по Масленой неделе». Танцевальные игры и развлечения XVIII века, ярмарочный театр Петрушки, тайны старинных сундуков, прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов с дегустацией (билеты в кассах музея).
Парк на острове Даманский
13:00–19:00 — концертно-развлекательная интерактивная программа «Масленичные забавы». Покорение масленичного столба. Масленичный футбол на снегу, блин пожеланий, гонки на бубликах, хоккей метлами, метание валенок, надувное колесо, перетягивание каната, бой подушками, гигантская скакалка. Мастер-класс «Пряничная лавка». Горячие блины;
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