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«Не покидайте помещения, запаситесь водой»: ярославцев оповестили о повышенной радиации
13 февраля 2018 09:19
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Сегодня утром ярославцы перепугались — по телевидению и радио объявили об опасности в связи с повышенным уровнем радиации.
— Радиационная опасность! — сообщил голос из теле и радиоприёмников. — Приготовьте средства индивидуальной защиты и держите их при себе. Проверьте герметизацию жилых помещений: окон и дверей. Без крайней необходимости не покидайте помещения. Загерметизируйте продукты, запаситесь водой.
Оказалось, что повода для паники нет. Системы оповещения МЧС сработали по ошибке.
— Произошёл технический сбой, — объяснили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Мы уже оповещаем население о том, что радиационный фон в регионе в пределах нормы и волноваться не стоит.
— Радиационный фон в норме, никаких происшествий не зарегистрировано, — успокоили и в правительстве Ярославской области.
По данным МЧС, на данный момент в Ярославле радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/ч.
Недавно паника была из-за сообщения Росгидромета, в котором было сказано о 986-кратном превышении концентрации радиоактивного изотопа рутения-106 в воздухе Челябинской области. Тогда главный онколог региона, откуда якобы исходила радиация, Андрей Важенин заявил, что рутений-106 «не является чистым канцерогеном». Ну а людям, которые переживают за свое здоровье, он порекомендовал «смотреть футбол и пить пиво».
Фото: Михаил Контуев
Видео: читатель 76.ru
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