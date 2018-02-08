Опора и поддержка: начали собирать металлические конструкции нового моста через Которосль

Мост обзавёлся опорами

Новый мост через Которось в Ярославле теперь встал основательно — рабочие начали собирать металлические конструкции.

Уже возвели две береговые опоры, обустроили сваи под вторую и третью опоры, подготовили надвижки пролетного строения.

Работа идёт даже в мороз

— На строительной площадке находятся четыре блока из двенадцати, — рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта области Евгений Моисеев. — Их поставляют с разных заводов: мы приняли решение о разделении поставок для ускорения процесса. Часть уже привезли из Костромы, еще две части изготавливают в Ярославле на Заводе №50 и в Подмосковье. Следующим этапом после возведения двух оставшихся опор станет надвижка моста и его дальнейшее обустройство.

Строительство Которосльного моста идёт без перерыва. Даже несмотря на морозы.

— Начали мы работу с января. Сейчас на заводе собрано порядка 70 процентов заказа, конструкция готовится к окраске и поставке на объект, — рассказал главный инженер Завода №50 Вадим Лошадкин.

Общая стоимость строительно-монтажных работ — 642 миллиона рублей.