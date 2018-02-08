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Опора и поддержка: начали собирать металлические конструкции нового моста через Которосль
8 февраля 2018 20:11
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Новый мост через Которось в Ярославле теперь встал основательно — рабочие начали собирать металлические конструкции.
Уже возвели две береговые опоры, обустроили сваи под вторую и третью опоры, подготовили надвижки пролетного строения.
— На строительной площадке находятся четыре блока из двенадцати, — рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта области Евгений Моисеев. — Их поставляют с разных заводов: мы приняли решение о разделении поставок для ускорения процесса. Часть уже привезли из Костромы, еще две части изготавливают в Ярославле на Заводе №50 и в Подмосковье. Следующим этапом после возведения двух оставшихся опор станет надвижка моста и его дальнейшее обустройство.
Мост состоит из опорных и рядовых блоков, а также из опорных и консольных плит. Средний вес блока — 17 тонн, плиты — 6 тонн.
Строительство Которосльного моста идёт без перерыва. Даже несмотря на морозы.
— Начали мы работу с января. Сейчас на заводе собрано порядка 70 процентов заказа, конструкция готовится к окраске и поставке на объект, — рассказал главный инженер Завода №50 Вадим Лошадкин.
Общая стоимость строительно-монтажных работ — 642 миллиона рублей.
Фото: правительство Ярославской области
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