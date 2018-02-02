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Мэр Ярославля поблагодарил коммунальщиков за хорошую уборку города
2 февраля 2018
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Сегодня на общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Слепцов поблагодарил коммунальщиков за хорошую работу.
— Погода нанесла серьезный урон и дворам и дорогам города. Снег шел 72 часа беспрестанно, — сказал Владимир Слепцов. — Хочу поблагодарить службы, которые занимаются уборкой снега. В эти дни ни общественный транспорт, ни личный на дорогах не встал.
Мэр Ярославля поручил главам районов усилить работу управляющих компаний, организовать работу с жильцами, чтобы убирали на время уборки машины из дворов, и ввести дополнительную технику, чтобы вывести снег, а не просто свалить его во дворе.
— Мы не можем дать повод скорой помощи застрять в каком-нибудь дворе, — сказал мэр. — Дворники убирают у подъездов. Надо расчищать еще и проезды, а для этого нужны грейдеры. Рано или поздно снег закончится и будет полегче.
В мэрии отчитались, что за неделю в единый диспетчерский центр поступило 3947 обращений, большинство из них — жалобы на неубранный снег. Из-за снега на дорогах в городе произошло три автомобильные аварии.
Фото: Александра Савельева
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