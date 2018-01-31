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Город

«Жалобу приняли, но снег не убрали»: ярославцы ругаются на состояние дорог и тротуаров

31 января 2018
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дороги, ЖКХ, снег, погода, зима, Ярославль

И водители, и пешеходы в Ярославле ругаются на снежные завалы на городских дорогах и тротуарах. Социальные сети буквально завалены фотографиями и жалобами.

— На проспекте Ленина у отдела полиции «Ленинский» брошенная машина стоит с осени, — пишет Камиль Бикмурзин в группе «Дороги Ярославля». — Если уж не могут убедить не бросать машины здесь для качественной ночной уборки, то с кого жителям брать пример?

Вчера вечером позвонил в диспетчерскую мэрии с просьбой почистить Пушкина между Республиканской и Собинова, ибо не чистили ни разу, — рассказывает Михаил Горбатюк. — Заявку приняли. Не знаю уж, передали её или нет, но ощутимого результата не видно.

— На улице Победы около «Северохода» машины ставить негде, — возмущается Александра Савельева. — На парковку просто сгрузили кучи снега.


Жалуются люди и на то, что по тротуарам ходить очень сложно. Сверху много снежной каши, а под ней — лёд.

— У ЦНТИ к остановке не подойти, — жалуется Елена Моисеева. — Мы с ребёнком еле пролезли. Сюда ещё и машины заворачивают постоянно. Боюсь, что недалеко до трагедии.

А ещё ярославцы сообщают, что управляющие компании плохо почистили дороги во дворах.

Хорошенько поработать коммунальщикам предстоит ещё в этом году. Синоптики прогнозируют, что в феврале будет много осадков.

Михаил Контуев
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Фото: Андрей Трифф, Камиль Бикмурзин, Михаил Горбатюк, Александра Савельева
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