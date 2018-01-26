В первый день Масленицы в Ярославле устроят драку сотни бойцов

На открытии Масленицы в Ярославле подерутся

Масленичная неделя в Ярославле начнётся с большого шоу, на котором подерутся 500 бойцов. Масштабные кулачные бои устроят в честь открытия праздничной недели 18 февраля.

— Фестиваль откроет старинная русская забава — показательный бой «Кулачный бой стенка на стенку», в котором примут участие около 500 спортсменов-единоборцев, — рассказали организаторы праздника. — Это яркое, праздничное и веселое действие с проведением традиционных народных состязаний и представлением национальных костюмов.

Также в этот день на стадионе «Спартаковец» смогут развлечься и зрители — метнуть полено, посоревноваться в подъеме гири, перетягивании каната и ударе по боксёрской груше.

В Ярославле будут праздновать главную Масленицу страны: как нас ещё будут развлекать.