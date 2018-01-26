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В первый день Масленицы в Ярославле устроят драку сотни бойцов
26 января 2018
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Масленичная неделя в Ярославле начнётся с большого шоу, на котором подерутся 500 бойцов. Масштабные кулачные бои устроят в честь открытия праздничной недели 18 февраля.
— Фестиваль откроет старинная русская забава — показательный бой «Кулачный бой стенка на стенку», в котором примут участие около 500 спортсменов-единоборцев, — рассказали организаторы праздника. — Это яркое, праздничное и веселое действие с проведением традиционных народных состязаний и представлением национальных костюмов.
Также в этот день на стадионе «Спартаковец» смогут развлечься и зрители — метнуть полено, посоревноваться в подъеме гири, перетягивании каната и ударе по боксёрской груше.
В Ярославле будут праздновать главную Масленицу страны: как нас ещё будут развлекать.
Фото: Станислав Захарченко
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