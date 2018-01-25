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В центре Ярославля хотят поставить шлагбаум между домами и женским монастырём
25 января 2018
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Жители двух домов на Первомайской улице обсудили, как им сделать свой двор более спокойным для жизни. Жильцы домов №19 и 3-в участвуют в программе «Решаем вместе» и просят — надо поставить шлагбаум между их двором и Казанским женским монастырём.
— Очень бы хотелось, чтобы в нашем дворе не было сквозного проезда. Машины порой ездят с большой скоростью. Как вариант — установить небольшой шлагбаум или ограждение, — говорит жилец одного из домов Сергей Ильин.
Сейчас по программе составляют план благоустройства. Планируют изменить и проезды, как просят жители, и поставить новые лавочки.
Фото: мэрия Ярославля
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