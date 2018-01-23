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Под Ярославлем горит санаторий
23 января 2018
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Несколько минут назад в санатории «Красный холм» в Ярославском районе по дороге в Тутаев случился пожар. Даже с трассы видны клубы дыма, поднимающиеся с территории. Несмотря на то, что там сейчас живут постояльцы, паники нет.
— Людей из корпусов вывели на улицу, — рассказали в отделе бронирования санатория «Красный холм». — Ничего страшного не случилось. Инцидент на работе санатория никак не отразился.
В санаторий через несколько минут после возгорания приехали пожарные. Огонь спасатели уже потушили. Сейчас они обильно проливают водой здание, где случился пожар.
— Это деревянное неэксплуатируемое здание, — уточнили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В момент пожара там никого не было. Никто не пострадал.
На днях более серьёзный пожар случился в жилом доме в центре Ярославля. Спасателям пришлось вытаскивать людей через окна.
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Фото: Дарья Ерёмина
Видео: Дарья Ерёмина
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