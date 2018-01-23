Под Ярославлем горит санаторий

Пожар случился в деревянной постройке, которую сотрудники санатория уже давно никак не использовали

Несколько минут назад в санатории «Красный холм» в Ярославском районе по дороге в Тутаев случился пожар. Даже с трассы видны клубы дыма, поднимающиеся с территории. Несмотря на то, что там сейчас живут постояльцы, паники нет.

— Людей из корпусов вывели на улицу, — рассказали в отделе бронирования санатория «Красный холм». — Ничего страшного не случилось. Инцидент на работе санатория никак не отразился.

В санаторий через несколько минут после возгорания приехали пожарные. Огонь спасатели уже потушили. Сейчас они обильно проливают водой здание, где случился пожар.

Клубы дыма, которые валят с территории санатория, видны издалека

— Это деревянное неэксплуатируемое здание, — уточнили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В момент пожара там никого не было. Никто не пострадал.

На днях более серьёзный пожар случился в жилом доме в центре Ярославля. Спасателям пришлось вытаскивать людей через окна.