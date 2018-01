Истории Город «Не хочу прожить ещё один такой же год»: ярославна бросила престижную работу в Москве, чтобы жить на острове 22 января 2018 4 972 36 путешествия, отдых, Ярославль, Бали, Австралия На острове Лена занимается тем, о чём мечтала всю жизнь «Я не хочу прожить ещё один ровно такой же год». Часто такое приходит в голову? Может быть, хочется всё бросить и уехать жить на необитаемый остров? Ну, или на обитаемый. Но чтоб непременно под пальму. 29-летний журналист, pr-менеджер и трэвэл-блогер из Ярославля Елена Сахарова рассказала о том, как она собралась и бросила всё, что у неё было, чтобы отправиться жить на Бали. Всё началось с кофе Лена начинала свой путь в журналистике в Ярославле. Последние несколько лет она работала в Москве на телеканале «Моя планета» и попутно писала для таких проектов, как The Village, Афиша.Daily, журналов Esquire и Forbes Russia. — У нас перед офисом был ларек с кофе. Чуть больше года назад, в ноябре 2017 я стояла под дождем в очереди. И поняла, что я стою под дождем не потому что, так хочу кофе, а потому что я не очень-то хочу идти на работу. Сначала я подумала: надо в отпуск. Тут же вспомнила, что месяцем раньше провела две недели в Барселоне, и не помогло. Я просто потратила деньги и вернулась в ту жизнь, которая мне разонравилась. И тут меня торкнуло: «Я не хочу прожить еще один ровно такой же год» — вспоминает Лена. Сейчас Лена живёт в раю Уехать на Бали подтолкнула смерть коллеги Дальше всё разворачивалось прямо как в голливудских мелодрамах о поиске смысла жизни и воплощении своих «мечт» в жизнь. Лена вместо солнечных берегов отправилась в Ярославль к родителям в деревню и прочитала несколько книг о том, как изменить свою жизнь. Да-да, оказывается эта литература бывает полезна. — В одной книге было задание — «найди то, что тебя ограничивает в жизни». И тут я записала, что у меня нет своей квартиры в Москве, и я отдаю кучу денег за аренду, и как это несправедливо… Дальше нужно было повернуть эту ситуацию в преимущество. И тут я поняла, что раз у меня нет дома, мой дом — там, где я захочу. Я же могу снимать жилье за эти 25 тысяч рублей, где угодно. По крайней мере, в Азии, — рассказывает Лена. Дальше — больше. Оказывается, чтобы кардинально поменять жизнь Лене не хватало хорошей эмоциональной встряски. Обычно люди переоценивают свою жизнь, когда им чудом удаётся избежать смерти. Они понимают: жить нужно здесь и сейчас, всё может оборваться в любой момент. Как там говорил Марк Твен? «На смертном одре мы будем жалеть о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали». Не так давно известное британское издание The Guardian подтвердило высказывание известного писателя. Оно опубликовало записки медсестры, которая в течение многих лет ухаживала за смертельно больными людьми. Вот первые три пункта из списка, о чём больше всего жалели эти люди: Жаль, что у меня не хватило мужества оставаться верным себе, а не жить так, как от меня этого ждали другие. Жаль, что я слишком много работал. Жаль, что мне не хватало смелости откровенно выражать свои чувства. С Леной, к счастью, ничего не случилось, и сейчас у неё всё хорошо. Однако ужасный случай произошёл с её коллегой. — В одну из пятниц июля, моя коллега по имени Лена за обедом, жуя бутерброд с колбаской, рассказала, как её все достало, и скорей бы 40 лет, тогда-то она точно уедет в Индию. В понедельник она не пришла на работу, потому что умерла. Сердце. В голове всё отчётливей звучало: «Не откладывай — действуй. Хочешь ехать на Бали — едь на Бали!», — говорит Елена. В Россию Лена пока не собирается Чтобы уехать, работала даже в выходные Хорошо. Но как это сделать? Первый вопрос: где взять денег, чтобы купить билеты на самолёт, платить за жильё, еду и прочие радости? — Я стала готовить финансовую подушку. Полгода я работала по 11 часов в будни и по пять часов в выходные. Вела Инстаграммы известных людей, у которых не было на это времени. Также писала в различные журналы, в том числе пару статей для «Афиши» и «Аэрофлота». И главное, тем летом я стала заниматься менторством. То есть, я делюсь своими приемами, как писать, не дожидаясь прилёта музы, рассказываю про 11 принципов сильного и яркого текста. Если коротко, я вдохновляю, направляю и редактирую. А мои студенты — пишут, — рассказывает Лена. Но, как говорится, когда до прыжка остаётся всего один шаг — этот шаг становится самым трудным. Так случилось и с Леной. Она впала в панику. Да в такую, что пришлось идти в аптеку за успокоительным. Бескрайние пляжи повсюду Москва — лучший город на земле? — У меня были то хорошие дни, когда я думала: «Вау, как здорово, что я еду на Бали», то плохие, когда я просыпалась и думала: «Какого черта я всё бросаю и еду туда, где никогда не была». К осени «плохих дней» стало больше. Сентябрь был ужасным: за два месяца до вылета мне стало казаться, что Москва лучший город на земле, моя работа лучшая на свете, и ехать никуда не надо. Сейчас я рада, что я это преодолела и не свернула на попятную, — вспоминает Лена. Что сейчас? Сейчас Лена в Австралии. Да-да, даже не на Бали. Точнее, сначала она была там. Прилетела на остров 1 ноября. Свежие фрукты каждый день — Я стала учиться всему тому, что в Москве было неважно: улыбаться, здороваться с незнакомыми людьми, никуда не спешить, любоваться закатами, выбирать вкусную папайю из сотни папай. Здесь я встречаю столько удивительных людей! Например, самого счастливого в мире продавца сим-карт. Он работает шесть дней в неделю. У него в ассортименте сим-карты двух видов, десять чехлов и горстка проводов. И он такой довольный. Аж сияет! В России таких консультантов никогда не встречала, — говорит Лена. Какие на Бали мужчины? Или мускулистые сёрфингисты, или бородатые брутальные парни из Европы. А ещё много весёлых и кудрявых. Ленина слабость. С одним таким — кудрявым англичанином — Лена как-то познакомилась в баре. — Мы разговорились. Я рассказывала ему, что у меня весь холодильник забит фруктами, и я их поглощаю каждый день. А он мне: «У вас в России что, фруктов нет? Они, наверное, замороженными приезжают!». Вероятно, это был английский юмор, — хохочет Лена. В Австралии снова ресницы крашу Работу Лена не забросила. Практиковала (и практикует) четырёхчасовой рабочий день. То есть по-прежнему помогает своим студентам в написании текстов. В остальное время — сёрфинг, закаты, знакомство с удивительными людьми и постоянные перемещения. Так внезапно родилась идея: а почему бы не рвануть в Австралию спустя два месяца жизни на Бали. — Тут я наслаждаюсь цивилизацией. Чувство, что из деревни приехала в город. Ресницы даже снова крашу, — смеётся Лена. Здесь Лена заново учится жить Курьёзы и голые мужчины Без забавных ситуаций не обошлось. — Иду как-то около часа ночи к себе домой. У меня спокойный район. Тут живут одни старушки. Я была уверена. И тут хоп: по другой стороне улицы идёт абсолютно голый мужчина. Почти бежит. В России я бы испугалась, а тут почему-то крикнула ему: «Are you o’k, man?» ( ты в порядке?). И тут он мне ответил, что, дескать да, я в норме. А дальше было что-то со словом drink, — рассказывает Лена. Квашеная капуста и солёные огурцы Всё-таки, каково это, жить в Австралии? Да и что мы, собственно, знаем о ней, кроме того, что там коалы, вечное лето и Костя Дзю. На самом деле, помимо этого там много удивительных вещей. Например: Тарелки с цветочками везде. Все в восторге от квашеной капусты. В магазинах — польские солёные огурцы. В одном из баров плакат — «Приходите к нам в колхоз» (на русском). Что говорит мама Сначала Лена планировала вернуться в Россию в апреле-мае. То есть тогда, когда наш климат хоть немного будет напоминать о том, что в мире существует лето. Но пока раздумывает. Кстати, а родители, как относятся к таким перемещениям дочери? Переживают, гордятся, ругают, что редко видят? — У моей мамы много терпения. Она с детства говорит, что я большая выдумщица. Мама — всегда мой самый первый и преданный читатель. Она хранит все мои статьи с 2005 года и первая пишет: «Куда ты там по Австралии ходишь одна по ночам?». Наверное, я не самый простой ребёнок. Ей бы внуков под боком и меня видеть почаще. Но она ни разу не обронила об этом ни слова. И только говорит, что рада за меня, — улыбается Лена. Анна Лурье 