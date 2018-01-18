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Ад на дорогах: из-за снежных ДТП Ярославль встал в вечерние пробки
18 января 2018
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На Ярославль обрушилась метель. Так и хочется сказать — наконец-то! Но, к сожалению, с собой она принесла не только ощущение настоящей зимы. На дорогах тут же стали происходить ДТП.
76.ru ведёт онлайн-репортаж с городских улиц. Смотрите, куда сегодня лучше не соваться на автомобиле.
13:22 Мы посмотрели на снег за окном. Всё идёт, и конца ему не видно. Позвонили коммунальщикам. «Усилились», — говорят. Посмотрим.
15:23
— Сформированы звенья для очистки проезжих частей по два звена в районе, работы ведутся циклами, проходы по первой категории, далее вторая и третья, примерно через три часа после начала повторно, — рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — На тротуарах работают «щётки».
13:33 Похоже, работы коммунальщикам — до самой ночи. Синоптики обещают, что снегопад закончится только часам к трём.
13:43 Зато как красиво сегодня в городе. Действительно зима! Мы бросили фотографа прямо в метель. Греем чайник, ждём Сашу с красивыми снимками. Скоро всё будет!
13:48 Оттуда, из метели, сообщает Саша Савельева:
— Коммунальщики-то реально усилились, много техники.
14:08 Немножечко снесло остановку. Не зря мэрия новые ставит. Старые совсем хлипкие, видимо.
14:21 Пробирающий до костей прогноз погоды на день. К вечеру градус повысится, но ветер усилится. Самая гадкая погода будет.
14:23 То ли дело вечрашний прогноз. На Полушкиной роще табло показывало 85 градусов тепла. Наверное, мы из-за ветра не почувствовали.
15:54 Депутат муниципалитета Олен Ненилин отметил, что дороги посыпают песком, хотя обещали этого не делать.
15:59 Александр Перцев пишет, что по дороге из Ярославля в Тутаев видимость очень плохая. Произошла авария — машина улетела в кювет. Вероятно, тут сейчас будет небольшая пробка.
16:08 Затруднено движение на юго-западной окружной дороге. Там уже не первая авария. Лучше сейчас на машине туда не соваться.
18:31 В Рыбинском районе на трассе ещё одна авария. Столкнулись Toyota Auris и ВАЗ-2107. Иномарка — в кювете.
17:21 А Саша Савельева тем временем испекла холодный, но греющий душу фоторепортаж. Смотрите скорее.
17:29 Вот уж куда точно не стоит соваться — это к «Гиганту». Там столкнулись «Киа» и автобус. Это не пробка. Это пробища.
18:12 - Пока, ребята, до завтра! - махнула рукой наш бренд-менеджер Юля. - Хотя... Может, ещё в пробке увидимся.
Чего-то мы приуныли.
19:47 Ярославцам предложили оставить авто и пересесть на общественный транспорт. 19 января мэрия вводит «снежный билет».
20:07 Автомобилисты не унывают:
- Ярославль снова подвергся дерзкому нападению метели. Нежданно, негаданно выпал-таки снег в середине января. И вновь возвращение с работы напоминает квест: выберись из пробки за 60 минут. Боюсь, победителей будет мало. Зато знакомствами новыми обзавестись можно, - пишет пробирающаяся домой Анна Арье.
20:26 Ярославская областная дорожная служба просит водителей не оставлять свои автомобили на проезжей части дорог, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике.
Фото: Артём Кобузев/Vk.com, Яндекс.Пробки, Тёма Мазанкин, Паблик "Подслушано у водителей Ярославль"/Vk.com, Елена Вахрушева, Антон Глазунов, Дороги Ярославля/Facebook.com, Александра Савельева, Неравнодушный Ярославль/Telegram, Темур Абдуллаев, Яндекс. Пробки, Gismeteo.ru, Михаил Кузнецов/Facebook.com, Олег Ненилин/Facebook.com, Александр Перцев, Ирина Жукова/Vk.com, Артём Кобузов, Ярославский автопортал 76/Vk.com, Яндекс.Карты, Яндекс. Карты, Владимир Олегович/Vk.com, Анна Ёлкина, Яндек.Пробки, Иван Скворцов, сервис "Яндекс-карты", Ольга Прохорова, мэрия Ярославля, Анна Арье, Вера Соколова. Дороги Ярославль/facebook.com
Видео: Ваня Сариогло, Лев Белков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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