Ад на дорогах: из-за снежных ДТП Ярославль встал в вечерние пробки

На дорогах сегодня опасно

На Ярославль обрушилась метель. Так и хочется сказать — наконец-то! Но, к сожалению, с собой она принесла не только ощущение настоящей зимы. На дорогах тут же стали происходить ДТП.

76.ru ведёт онлайн-репортаж с городских улиц. Смотрите, куда сегодня лучше не соваться на автомобиле.