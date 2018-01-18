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Город

Ад на дорогах: из-за снежных ДТП Ярославль встал в вечерние пробки

18 января 2018
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ДТП, Ярославль, пробки.

На Ярославль обрушилась метель. Так и хочется сказать — наконец-то! Но, к сожалению, с собой она принесла не только ощущение настоящей зимы. На дорогах тут же стали происходить ДТП.

76.ru ведёт онлайн-репортаж с городских улиц. Смотрите, куда сегодня лучше не соваться на автомобиле.

 

13:07 Сейчас Яндекс.Пробки показывают сразу семь ДТП.

13:10 На  Московском проспекте столкнулись три машины. Одна учебная.

13:22 Мы посмотрели на снег за окном. Всё идёт, и конца ему не видно. Позвонили коммунальщикам. «Усилились», — говорят. Посмотрим.

 

15:23

 — Сформированы звенья для очистки проезжих частей по два звена в районе, работы ведутся циклами, проходы по первой категории, далее вторая и третья, примерно через три часа после начала повторно, — рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — На тротуарах работают «щётки».

13:27 Тройная авария на Большой Октябрьской. Вроде без пострадавших.

13:33 Похоже, работы коммунальщикам — до самой ночи. Синоптики обещают, что снегопад закончится только часам к трём.

13:38 О, коммунальные машины на улицах города. Ждём результатов!

13:41 Яндекс показывает уже меньшее количество ДТП.

13:43 Зато как красиво сегодня в городе. Действительно зима! Мы бросили фотографа прямо в метель. Греем чайник, ждём Сашу с красивыми снимками. Скоро всё будет!

13:46 Как считаете, справляются коммунальщики с чисткой дорог?

13:48 Оттуда, из метели, сообщает Саша Савельева:

— Коммунальщики-то реально усилились, много техники.

13:51 Но по центру сейчас ехать проблематично.

14:08 Немножечко снесло остановку. Не зря мэрия новые ставит. Старые совсем хлипкие, видимо.

14:12 Свежее ДТП у ресторана «Углич», сообщает Темур Абдуллаев.

14:18 Так, сверка часов. Что на данный момент по ДТП. Появились новые точки.

14:21 Пробирающий до костей прогноз погоды на день. К вечеру градус повысится, но ветер усилится. Самая гадкая погода будет.

14:23 То ли дело вечрашний прогноз. На Полушкиной роще табло показывало 85 градусов тепла. Наверное, мы из-за ветра не почувствовали.

14:39 А вот кому никакие метели не страшны. Их сносит ветром, но они сидят.

14:55 Вот где город действительно утонул в снегу. Карта Ярославля в Демидовском сквере.

15:19 В плане ДТП — чисто.

15:42 Махать лопатами дворникам сегодня до вечера.

15:45 Директор ДГХ Михаил Кузнецов постит фото, как работает снегоуборочная техника в Ярославле.

15:49 Может показаться, что снегоуборочная техника покидает Ярославль. Но это только видимость ;)

15:54 Депутат муниципалитета Олен Ненилин отметил, что дороги посыпают песком, хотя обещали этого не делать.

15:59 Александр Перцев пишет, что по дороге из Ярославля в Тутаев видимость очень плохая. Произошла авария — машина улетела в кювет. Вероятно, тут сейчас будет небольшая пробка.

16:08 Затруднено движение на юго-западной окружной дороге. Там уже не первая авария. Лучше сейчас на машине туда не соваться.

18:31 В Рыбинском районе на трассе ещё одна авария. Столкнулись Toyota Auris и ВАЗ-2107. Иномарка — в кювете.

17:16 Так, к вечеру опять ДТП. Похоже, постоим сегодня в пробках...

17:21 А Саша Савельева тем временем испекла холодный, но греющий душу фоторепортаж. Смотрите скорее.

17:29 Вот уж куда точно не стоит соваться — это к «Гиганту». Там столкнулись «Киа» и автобус. Это не пробка. Это пробища.

17:32 Проспект Октября аж бордовый.

17:34 На окружной раздают ценные советы. Ну, если подумать, завтра с утра может быть то же самое...

18:01 Ну что, все ударно поработали и собрались домой? Ну-ну. Смотрите карту города...

18:12 - Пока, ребята, до завтра! - махнула рукой наш бренд-менеджер Юля. - Хотя... Может, ещё в пробке увидимся. 

Чего-то мы приуныли.

18:20 Началась проверка на человеколюбие.

18:22 И тут "стояк".

18:24 Во-от. Вместо того, чтобы злиться в пробке, можно обогатиться духовно.

18:36 В пробке в центре города открылось риэлторское агентство.

18:38 Ну наконец-то нашли виноватого.

18:41 Ярославские дорожные службы перешли на круглосуточный режим.

18:49 Почти семь вечера. Все стало только хуже.

18:48 Любви всегда найдётся место.

19:04 В пробках рождаются бизнесс-идеи: доставлять кофе с пончиками прямо в машины.

18:58 Так выглядит ад автомобилиста. Ну и пассажиров маршрутки, которые едут стоя.

19:17 Автомобилисты не успевают доехать до заправок. Бензин заканчивается прямо в пробках

19:21 Проспект Ленина свободен!

19:34 Проспект Толбухина едет свободно. Снег почти закончился.

19:47 Ярославцам предложили оставить авто и пересесть на общественный транспорт. 19 января мэрия вводит «снежный билет».

19:55 Ярославцы почти отчаялись доехать до дома

20:07 Автомобилисты не унывают:

- Ярославль снова подвергся дерзкому нападению метели. Нежданно, негаданно выпал-таки снег в середине января. И вновь возвращение с работы напоминает квест: выберись из пробки за 60 минут. Боюсь, победителей будет мало. Зато знакомствами новыми обзавестись можно, - пишет пробирающаяся домой Анна Арье.

20:26 Ярославская областная дорожная служба просит водителей не оставлять свои автомобили на проезжей части дорог, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике. 

20:32 Авария на Толбухинском мосту. Много машин сегодня врезались в отбойники.

20:46 Яндекс.Карты вроде позеленели. Завершаем нашу трансляцию. Надеемся, что вы добрались до дома!

Ольга Прохорова, Михаил Контуев, Анна Ёлкина
Фото: Артём Кобузев/Vk.com, Яндекс.Пробки, Тёма Мазанкин, Паблик "Подслушано у водителей Ярославль"/Vk.com, Елена Вахрушева, Антон Глазунов, Дороги Ярославля/Facebook.com, Александра Савельева, Неравнодушный Ярославль/Telegram, Темур Абдуллаев, Яндекс. Пробки, Gismeteo.ru, Михаил Кузнецов/Facebook.com, Олег Ненилин/Facebook.com, Александр Перцев, Ирина Жукова/Vk.com, Артём Кобузов, Ярославский автопортал 76/Vk.com, Яндекс.Карты, Яндекс. Карты, Владимир Олегович/Vk.com, Анна Ёлкина, Яндек.Пробки, Иван Скворцов, сервис "Яндекс-карты", Ольга Прохорова, мэрия Ярославля, Анна Арье, Вера Соколова. Дороги Ярославль/facebook.com
Видео: Ваня Сариогло, Лев Белков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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