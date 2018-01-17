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Следователи узнали, как выглядит убийца брата депутата Ярославской областной думы

17 января 2018
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бизнес, убийство, Ярославль

Руководитель управления Следственного комитета по Ярославской области заявил о том, что у следствия есть новая информация в деле об убийстве брата депутата областной думы Ильи Исаева. Следствию известны личность и автомобиль подозреваемого.

— Мы знаем, как выглядел убийца, на какой машине уехал. Сейчас будем проводить дополнительные геномные экспертизы по тому материалу, который был изъят с места происшествия, — сказал в интервью «Ярновостям» руководитель СУ СК по Ярославской области Олег Липатов.

Родные убитого бизнесмена узнали о новостях по уголовному делу только из интернета.

— Уже прошло много времени, два месяца, мы переживаем, что нет чётких зацепок и ответов, — сказал 76.ru брат убитого Павел Исаев. — Я так думаю, что если бы была серьёзная зацепка, доказательство, то кто-то, наверное, уже был бы арестован. Раз по горячим следам не получилось задержать, переживаю, что теперь дело может затянуться.

Следователи уверяют в обратном, говоря об объёмности уголовного дела, из-за которой и происходят сложности.

Напомним, бизнесмена Илью Исаева жестоко закололи ножом в спину в самом центре Ярославля. Чуть позже появились версии убийства.

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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