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Премия сенатора: как в Ярославле проходит самый светский вечер января

15 января 2018
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награда, общество, сенатор, Ярославль, Лисицын

Сегодня в Ярославле наградят лучших деятелей области за прошедший год по версии сенатора Анатолия Лисицына. Премия бывшего губернатора региона уже стала своеобразным «Оскаром» для ярославской элиты. Её получают журналисты, артисты, бизнесмены, тренеры, музейщики, поэты и даже тренеры — все, кто как-либо выделился в 2017 году.

Кто получил награду сенатора в прошлом году.

Премия пройдёт в Волковском театре.

19:11 На втором этаже в зале у ёлки народ неспешно угощается шампанским. 

19:13 Тут же можно встретить заместителя мэра Вячеслава Гаврилова и депутата областной думы Павла Исаева.

19:21 На то он и светский вечер — дамы в бархате, вечерние наряды один краше другого.

19:26 Известный телеведущий Сергей Муканов не теряет времени даром: берет интервью у не менее известного ярославского бизнесмена Яна Левина. Того самого, который пообещал бесплатно поить пивом ярославцев в Праге.

19:27 Ставшая уже скандально известной депутат муниципалитета Юлия Миронова весело позирует на камеру.

19:30 Народ расходится в залы.

19:34 Стилист Виктория Клигман выбрала безупречный чёрный комбинезон.

19:41 Началась сама премия. В темноте красивых нарядов уже не разглядеть, так что онлайн-трансляцию заканчиваем. Чуть позже опубликуем имена тех, кто получит премию сенатора.

19:44 Хотя как же без селфи? Фото с двумя омбудсменами и одним депутатом.

Анна Елкина
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Фото: Анна Елкина
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