Премия сенатора: как в Ярославле проходит самый светский вечер января

Премии Анатолия Лисицына всегда проходят помпезно

Сегодня в Ярославле наградят лучших деятелей области за прошедший год по версии сенатора Анатолия Лисицына. Премия бывшего губернатора региона уже стала своеобразным «Оскаром» для ярославской элиты. Её получают журналисты, артисты, бизнесмены, тренеры, музейщики, поэты и даже тренеры — все, кто как-либо выделился в 2017 году.

Премия пройдёт в Волковском театре.