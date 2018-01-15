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Онлайн-трансляция
Премия сенатора: как в Ярославле проходит самый светский вечер января
15 января 2018
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Сегодня в Ярославле наградят лучших деятелей области за прошедший год по версии сенатора Анатолия Лисицына. Премия бывшего губернатора региона уже стала своеобразным «Оскаром» для ярославской элиты. Её получают журналисты, артисты, бизнесмены, тренеры, музейщики, поэты и даже тренеры — все, кто как-либо выделился в 2017 году.
Кто получил награду сенатора в прошлом году.
Премия пройдёт в Волковском театре.
19:13 Тут же можно встретить заместителя мэра Вячеслава Гаврилова и депутата областной думы Павла Исаева.
19:26 Известный телеведущий Сергей Муканов не теряет времени даром: берет интервью у не менее известного ярославского бизнесмена Яна Левина. Того самого, который пообещал бесплатно поить пивом ярославцев в Праге.
19:27 Ставшая уже скандально известной депутат муниципалитета Юлия Миронова весело позирует на камеру.
19:41 Началась сама премия. В темноте красивых нарядов уже не разглядеть, так что онлайн-трансляцию заканчиваем. Чуть позже опубликуем имена тех, кто получит премию сенатора.
Фото: Анна Елкина
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