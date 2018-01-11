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«Просим потерпеть»: когда в Ярославле поставят все новые остановки
11 января 2018
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На остановке у Моторного завода в Ярославле наконец ставят остановочный комплекс. Его там ждали давно — с прошлого года. Сначала большую остановку, под крышей которой в час пик здесь умещались все, снесли. Какое-то время люди ждали транспорта среди руин и мусорных контейнеров. А перед Новым годом здесь поставили малюсенькую будочку, а к ней прикрепили табличку со словами извинения.
«Уважаемые жители Ярославля! Просим вас извинить нас за временные неудобства, — гласило объявление. — Мы подготавливаем площадку для установки нового большого остановочного комплекса, но, к сожалению, из-за новогодних праздников сроки затягиваются, так как мы не имеем права перевозить негабаритные конструкции в праздничные дни. В связи с этим для вашего удобства мы установили временный остановочный навес. Огромная просьба потерпеть немного».
Тем временем в Ярославле ещё на нескольких остановках нет крыши над головой. Старые комплексы снесли, а новые ставить не торопятся. Но снова обещают, что всё будет сделано, и называют новые сроки.
— Департамент городского хозяйства готовит аукцион на 35 остановок, и в феврале всё будет установлено, — заверили в мэрии Ярославля.
Напомним, по решению мэра в городе планируют заменить все остановки. Вот только старые павильоны сняли и увезли, а несколько десятков новых так и не поставили до зимы. Сроки установки несколько раз переносили.
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Фото: мэрия Ярославля, Михаил Контуев
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