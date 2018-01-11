Обратная связь

Город

«Просим потерпеть»: когда в Ярославле поставят все новые остановки

11 января 2018
1 403 10
транспорт, остановки, Ярославль

На остановке у Моторного завода в Ярославле наконец ставят остановочный комплекс. Его там ждали давно — с прошлого года. Сначала большую остановку, под крышей которой в час пик здесь умещались все, снесли. Какое-то время люди ждали транспорта среди руин и мусорных контейнеров. А перед Новым годом здесь поставили малюсенькую будочку, а к ней прикрепили табличку со словами извинения.

«Уважаемые жители Ярославля! Просим вас извинить нас за временные неудобства, — гласило объявление. — Мы подготавливаем площадку для установки нового большого остановочного комплекса, но, к сожалению, из-за новогодних праздников сроки затягиваются, так как мы не имеем права перевозить негабаритные конструкции в праздничные дни. В связи с этим для вашего удобства мы установили временный остановочный навес. Огромная просьба потерпеть немного».

Тем временем в Ярославле ещё на нескольких остановках нет крыши над головой. Старые комплексы снесли, а новые ставить не торопятся. Но снова обещают, что всё будет сделано, и называют новые сроки.

— Департамент городского хозяйства готовит аукцион на 35 остановок, и в феврале всё будет установлено, — заверили в мэрии Ярославля.

Напомним, по решению мэра в городе планируют заменить все остановки. Вот только старые павильоны сняли и увезли, а несколько десятков новых так и не поставили до зимы. Сроки установки несколько раз переносили. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: мэрия Ярославля, Михаил Контуев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Ярославцы скинутся деньгами для журналиста, проигравшего суд экс-депутату

Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (14): типичный проект для... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,90 57,12
EUR 68,39 68,69
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 12.01
USD 57,00 0,12
EUR 68,06 0,17
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.