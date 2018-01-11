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В Ярославле встали троллейбусы

10 января 2018
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транспорт, троллейбусы, Ярославль

Троллейбусы 3, 4, 7 и 8 маршрутов, которые едут в сторону Брагино, встали. Первые машины остановились возле железнодорожного переезда.

— Контактная сеть обесточена, — сообщили в Яргорэлектротрансе. — Это надолго, минут на сорок.

Половине пассажиров билеты обменяли на деньги.

— А льготникам, которые едут по транспортной карте, мы из валидатора обратно деньги не вытащили, — смеются водители.

Тех, кто с картами, пересаживают на 6, 11, 42 и 60 автобусы.

Напомним, недавно в Ярославле встали трамваи 6-го маршрута. Там вагон наехал на изолятор.

Михаил Контуев
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Фото: Михаил Контуев
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