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Погибшая в страшном ДТП многодетная мама работала в храме с паломниками

10 января 2018
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ДТП, авария, Ярославль, Иваново

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла на трассе в Гаврилов-Ямском районе. В этом ДТП погибла 45-летняя многодетная мама Ирина Зинченко.

Ирина работала в ивановском храме Иоанна Богослова — организовывала поездки паломников.

– Пока неизвестно, когда пройдут похороны, – рассказали в храме. – Сейчас за телом Ирины поехала старшая дочь Алёна.

– Для нас это большая потеря, – сокрушается директор воскресной школы Марина Кабатова, вместе с которой работала Ирина. – Это очень добрый человек, мы называли ее человек-праздник. Недавно с ней вместе с детками ездили в Москву. Никак не можем поверить в то, что её не стало. 

В приходе рассказали и о состоянии здоровья супруга и маленьких детей Ирины.

Анатолий Зинченко, который сидел за рулем ВАЗ-2112, вместе с 9-летним Савелием и 5-летним Семёном находится в Гаврилов-Ямской больнице.

– У врачей были опасения, что у Анатолия сломан позвоночник, но они не подтвердились, у него сломаны ребра, повреждены внутренние органы, сейчас ему сделали операцию, – рассказали в храме Иоанна Богослова. – Маленького Сёму привезли в Иваново, он в больнице, но практически не пострадал — царапины только на ножках, переломов нет.

– Состояние Анатолия стабильное. Учитывая все травмы, я бы даже назвал его хорошим, – рассказал хирург Гаврилов-Ямской больницы. – А Савелия увезли в больницу в Ярославль.

Чтобы помочь старшей дочери погибшей женщины, в храме собирают деньги на организацию похорон.

Напомним, авария произошла 9 декабря днем примерно в половину одиннадцатого. Госавтоинспекция установила, что на 40 километре трассы Ярославль – Иваново 53-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «Форд».

Елена Вахрушева
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Фото: Pribavlenie-uma.prihod.ru, ГИБДД
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