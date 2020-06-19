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Экс-губернатор Чувашии, подавший в суд на Путина, умер от коронавируса

Михаил Игнатьев хотел судиться с администрацией президента из-за своей отставки

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Игнатьев руководил Чувашией девять лет, но был снят с должности из-за утраты доверия

Игнатьев руководил Чувашией девять лет, но был снят с должности из-за утраты доверия

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался этой ночью в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. В конце мая Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. Тогда врачи диагностировали у экс-чиновника высокий процент поражения легких.

Широкую известность Игнатьеву принесла отставка с поста главы Чувашии: в январе его сняли с должности в связи с утратой доверия. Тогда за неделю Михаил Игнатьев дважды стал участником крупных скандалов: сначала призвал «мочить» журналистов, а затем заставил пожарного подпрыгнуть за ключами от новой техники.

Буквально за два дня до госпитализации Игнатьев подал иск в Верховный суд — он намеревался оспорить указ президента о своей отставке. Заседание должно было состояться 30 июня.

Нынешний руководитель Чувашии Олег Николаев уже поручил создать правительственную комиссию по организации похорон своего предшественника.

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Михаил ИгнатьевВладимир Путинпандемия коронавирусакоронавирус
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