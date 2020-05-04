Правительство запустило сервис для поддержки людей и бизнеса

Российское правительство запустило на своем сайте специальный сервис, где вы сможете узнать всю информацию о государственной поддержке бизнеса и граждан во время пандемии.
— В каждом разделе даётся подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн, — говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
Например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на раздел «Зарегистрироваться на Trudvsem.ru» и следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии для малого и среднего бизнеса можно со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.
В общей сложности сервис объединяет около 80 различных мер, сгруппированных по категориям получателей (граждане, бизнес, общие меры) и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера.
Кроме того, на странице сервиса можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, узнать, какие ключевые решения принимает правительство, чтобы защитить граждан и поддержать экономику в условиях коронавирусной инфекции. Есть постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта Стопкоронавирус.рф.
Функционал сервиса дополняется. В скором времени система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются, стоит только ввести параметры.