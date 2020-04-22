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Цифровые пропуска появятся в 21 регионе России

Технология будет работать на базе мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус»

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Регионы сами подали заявки на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков

Регионы сами подали заявки на подключение к платформе выдачи цифровых пропусков

В 21 субъекте РФ внедряют федеральную платформу выдачи цифровых пропусков. Эти регионы сами подали заявки на подключение к ней, сообщает «Медуза» со ссылкой на Минкомсвязь.

Сначала к платформе подключат семь регионов: Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области. А со следующей недели к ним добавят еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Технология будет работать на базе мобильного приложения, которое используют для выдачи цифровых пропусков в Подмосковье. Это «Госуслуги СТОП Коронавирус» от Минкомсвязи. Технология предусматривает подачу заявлений на пропуска через портал госуслуг.

Ранее Сергей Собянин во время общения с Владимиром Путиным рассказал о введении цифровых пропусков для контроля за перемещениями граждан. Эту меру он считает необходимой не только в Москве, но и в регионах России для снижения роста заболевших коронавирусом.

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