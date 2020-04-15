Ветераны России попросили президента перенести парад Победы с
Представители ветеранских организаций назвали это решение сложным, но справедливым и отметили, что «в этом году
— По нашему мнению, это решение послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России, — говорится в обращении.
Подписи под обращением поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков.