Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За вторник, 17 ноября, произошло несколько сбоев, из-за которых по всему миру не работали сотни сайтов. Проблемы коснулись как россиян, так и пользователей за рубежом. Собрали главное о «цифровом апокалипсисе».

Проблемы в России

Крупный сбой случился у хостинг‑провайдера Timeweb . У клиентов перестали открываться их сайты, не отвечали виртуальные серверы, а также «легла» облачная платформа Timeweb Cloud. Всего на этой инфраструктуре работают более 700 тысяч сайтов, включая WordPress, 1С-Битрикс, различные интернет-магазины и корпоративные порталы, веб-сервисы и приложения.

По данным Downdetector, за сутки поступило более 1,2 тысячи жалоб из разных городов России. В пресс-службе повайдера объяснили, что Timeweb Cloud оказалась недоступна из-за сетевого сбоя, возникшего при обновлении гипервизоров. Неполадки затронули все локации, кроме Новосибирска. На момент публикации работу полностью возобновили.

Также в России зафиксировали проблемы с доступом к сервисам Google, DeepSeek, Discord и Twitch . По информации Downdetector, большая часть жалоб на работу Google поступала из Санкт-Петербурга, Москвы и Саратовской области. Трудности с доступом к DeepSeek в большей степени испытывают жители Москвы, Новосибирской и Московской областей. На Twitch в основном жаловались из Иркутской области, Краснодарского и Красноярского краев.

Пользователи писали, что у них не открывались страницы, не работали отдельные функции либо обрывалось соединение.

Ближе к вечеру у части россиян и вовсе перестал работать мобильный и домашний интернет у основных операторов . Жители разных регионов отмечали, что у них не загружались сайты и приложения, у некоторых возникли проблемы с телевидением.

Источник: скриншот / detector404.ru

Неполадки в мире

Некоторые сбои оказались более масштабными и затронули сразу несколько стран. Так, вечером 17 ноября у пользователей по всему миру, включая Россию, перестали работать сервисы Apple . Проблемы возникли с Apple Pay, App Store, Apple Music и Apple Support.

Люди сообщали, что не могут со своих устройств войти в аккаунты, активировать смартфоны и часы, скачать приложения, провести оплату покупок. В компании объяснили, что к сбою привело неудачное внутреннее обновление.

Кроме того, пользователи из США пожаловались, что у них начали плохо работать Microsoft Outlook, Gmail, Microsoft 365 и Google .

Источник: скриншот / downdetector

До этого в США вышла из строя внутренняя сеть Агентства национальной безопасности (АНБ), которая используется для обмена секретной информацией. Об этом написал CNN со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией. По данным издания, специалисты выясняют причины и масштабы сбоя. При этом признаков кибератаки не выявили.

Также масштабные сбои произошли в крупнейших банках США . Проблемы затронули Bank of America, Wells Fargo и U. S. Bank, передавало СМИ San Francisco Chronicle. Пользователи не могли войти в мобильные приложения и личные кабинеты, сталкивались с проблемами в отображении счетов, проведении транзакций и работе банкоматов.

В чём причина массовых онлайн-сбоев?

В начале ноября пользователь соцсети X под ником Wesley назвал 17 ноября днем «цифрового апокалипсиса». В публикации он утверждал, что в этот день крупнейшие банки мира подвергнутся хакерским атакам, счета обнулятся, а интернет отключат. IT-эксперт Павел Мясоедов ответил, что, скорее всего, никакой взаимосвязи между возникшими сбоями нет.

«Чтобы вывести систему из строя полноценно, нужно проникнуть внутрь. Все эти „положили серверы на время“ обычно короткие и не приводят к серьезному ущербу: элементы потом поднимаются из бэкапов», — объяснил эксперт в разговоре с «Москвой 24».

Он отметил, что атак на онлайн-сервисы происходит всё больше, в том числе из-за развития ИИ, поэтому сбои иногда просто совпадают по времени. По словам Павла, большинство падений крупных систем связано либо с перегрузкой, либо с хакерским проникновением. Обычным же пользователям бояться нечего.

«Никакого „цифрового апокалипсиса“ нет и быть не может: IT-ландшафты изолированы. Это как сказать, что завтра появится новый вирус и все люди на Земле одновременно заразятся. Системы не проинтегрированы полностью и не могут все стать жертвой одной группы злоумышленников единомоментно», — отметил он.