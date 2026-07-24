Тишина, от которой мурашки по коже: города-призраки, которые превратились в руины, — как туда попасть

Заброшенные города-призраки привлекают искателей острых ощущений со всего мира. Они буквально застыли во времени, сохранив высотки с разрушенными лестницами и выбитыми окнами, забытые детские площадки и пустые курорты, где больше никто не отдыхает. Попасть в эти жуткие, но завораживающие места, оказывается, не так-то просто. Выяснили, где находятся самые впечатляющие опустевшие поселения и как туда пробраться легально и без риска для жизни.
Эхо радиационной катастрофы
Припять — один из самых известных городов-призраков в мире. Его построили в 1970 году как образцовый советский моногород для работников Чернобыльской атомной электростанции. Всё изменилось в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взрыв на четвертом энергоблоке превратил его в зону экологического бедствия.
Более 40 тысяч жителей спешно покинули свои дома, оставив внутри все вещи. Теперь знаменитое колесо обозрения в парке развлечений, заброшенные школы, бассейн и разрушающиеся советские высотки стали символами того, что человек может мгновенно потерять привычный уклад жизни.
Отправиться в зону отчуждения в одиночку не выйдет — такой поход вне закона. Сейчас существуют туры в Белорусскую зону отчуждения вместе с лицензированным гидом, заранее нужно оформить разрешение.
Последствия массовой эвакуации
На Северном Кипре находится один из самых популярных заброшенных городов мира — Мараш, или на греческий манер Вароша. Длинный пляж с мягким золотистым песком, лазурное море и активная ночная жизнь сделали этот город одним из самых популярных курортов в середине ХХ века.
В 1974 году, после того как турецкая армия провела здесь военную операцию, греки спешно покинули Варошу. С тех пор город надолго превратился в молчаливый памятник истрии. Сегодня отголоски ушедшей эпохи можно разглядеть в полустертых надписях на фасадах и старых табличках, где еще угадываются названия магазинов и кафе.
Долгие десятилетия Вароша оставалась городом‑призраком: улицы зарастали сорняками, здания медленно ветшали и обрушались. В 2020 году территорию города-призрака частично открыли для посетителей. С этого момента его облик начал понемногу меняться: центральные улицы заново заасфальтировали, поставили навигационные указатели, расчистили проходы для туристов. Сейчас здесь работает несколько кафе, организован прокат велосипедов — так проще объехать ключевые точки и прочувствовать атмосферу места.
Особая часть маршрута — доступ к пляжной зоне. Здесь можно устроиться на шезлонге, подставить лицо теплому ветру и полюбоваться видом на море, неспешно выпить кофе или пиво. Контраст между заброшенными многоэтажками на фоне лазурного моря создает по‑настоящему кинематографичные кадры. Правда, из фильма про постапокалипсис.
Попасть сюда можно через Турцию — с пересадкой в Стамбуле или Анталье. Отсюда ежедневно летают самолеты в Эрджан — единственный аэропорт на Северном Кипре. Далее можно доехать автобусом до Фамагусты и потом с автовокзала взять такси до Мараша, расстояние — не более 5 километров.
Вход в заброшенный город бесплатный, специальных разрешений не требуется. Правда, ограничено посещение с крупными рюкзаками и профессиональной фотоаппаратурой, не пустят вас и с дроном. На входе в Мараш — КПП, где дежурят солдаты, они и пропускают туристов. Кстати, до сих пор не вся территория города открыта для свободного посещения: часть Вароши остается под контролем военных, и гулять можно только по обозначенным маршрутам.
Бизнес, который прогорел
На побережье Черного моря, в стамбульском районе Килиос, прячется еще одна заброшка, о которой знают немногие сталкеры и урбанисты. Если подняться вверх от пляжа, перед глазами открывается щемящая картина — пустующие виллы, заброшенные кафе, обветшалые здания без дверей и окон…
Еще в 1960‑х годах эта зона была популярным местом для отдыха стамбульчан и входила в сеть отелей «Тюрбан». Компания считалась одним из драйверов местного туризма: помимо гостиниц и курортных поселков, ей принадлежали пристани для яхт.
Но к концу 90‑х всё изменилось — руководство сети «Тюрбан» обвинили в коррупции. После скандала в прессе писали, что компанию планируют полностью приватизировать в течение двух месяцев. Но бизнес свернули, здания оставили без присмотра, и с тех пор постройки медленно разрушаются, теряя остатки былой роскоши. По другой версии, к окончательному запустению этот комплекс вилл привело разрушительное землетрясение 1999 года, которое затронуло и Стамбул.
Сегодня контраст между роскошным пляжем и полуразрушенными зданиями особенно пронзителен. Там, где когда‑то звенел детский смех, слышались голоса взрослых, царит тишина, которую нарушает только шум ветра и волн. При этом место не стало полностью недоступным: местные жители по‑прежнему приходят сюда погреться на солнце, а любознательные путешественники — чтобы увидеть, как время стирает следы былой популярности.
Посетить заброшку можно без особых усилий. Достаточно прилететь в Стамбул, добраться на метро и автобусе до района Килиос, а затем пройти пешком вдоль пляжа на запад в деревушке Кумкёй и подняться по ступенькам на холм.