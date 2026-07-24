Тишина, от которой мурашки по коже: города-призраки, которые превратились в руины, — как туда попасть

В заброшенных городах есть что-то мистическое Источник: Михаил Мечев, Анна Голубницкая / MSK1.RU

Заброшенные города-призраки привлекают искателей острых ощущений со всего мира. Они буквально застыли во времени, сохранив высотки с разрушенными лестницами и выбитыми окнами, забытые детские площадки и пустые курорты, где больше никто не отдыхает. Попасть в эти жуткие, но завораживающие места, оказывается, не так-то просто. Выяснили, где находятся самые впечатляющие опустевшие поселения и как туда пробраться легально и без риска для жизни.

Эхо радиационной катастрофы

Припять — один из самых известных городов-призраков в мире. Его построили в 1970 году как образцовый советский моногород для работников Чернобыльской атомной электростанции. Всё изменилось в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взрыв на четвертом энергоблоке превратил его в зону экологического бедствия.

Люди в спешке покинули дома — и больше не вернулись Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Более 40 тысяч жителей спешно покинули свои дома, оставив внутри все вещи. Теперь знаменитое колесо обозрения в парке развлечений, заброшенные школы, бассейн и разрушающиеся советские высотки стали символами того, что человек может мгновенно потерять привычный уклад жизни.

Доза радиации в зоне отчуждения до сих пор высокая Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Отправиться в зону отчуждения в одиночку не выйдет — такой поход вне закона. Сейчас существуют туры в Белорусскую зону отчуждения вместе с лицензированным гидом, заранее нужно оформить разрешение.

По этой школе вряд ли когда-то побегут ученики Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Последствия массовой эвакуации

На Северном Кипре находится один из самых популярных заброшенных городов мира — Мараш, или на греческий манер Вароша. Длинный пляж с мягким золотистым песком, лазурное море и активная ночная жизнь сделали этот город одним из самых популярных курортов в середине ХХ века.

Разрушенные здания, выбитые стекла, заржавевшие знаки Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В 1974 году, после того как турецкая армия провела здесь военную операцию, греки спешно покинули Варошу. С тех пор город надолго превратился в молчаливый памятник истрии. Сегодня отголоски ушедшей эпохи можно разглядеть в полустертых надписях на фасадах и старых табличках, где еще угадываются названия магазинов и кафе.

До 1974-го тут был книжный магазин Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Долгие десятилетия Вароша оставалась городом‑призраком: улицы зарастали сорняками, здания медленно ветшали и обрушались. В 2020 году территорию города-призрака частично открыли для посетителей. С этого момента его облик начал понемногу меняться: центральные улицы заново заасфальтировали, поставили навигационные указатели, расчистили проходы для туристов. Сейчас здесь работает несколько кафе, организован прокат велосипедов — так проще объехать ключевые точки и прочувствовать атмосферу места.

Для туристов организованы дорожки, и свежий асфальт резко контрастирует с общим запустением Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Особая часть маршрута — доступ к пляжной зоне. Здесь можно устроиться на шезлонге, подставить лицо теплому ветру и полюбоваться видом на море, неспешно выпить кофе или пиво. Контраст между заброшенными многоэтажками на фоне лазурного моря создает по‑настоящему кинематографичные кадры. Правда, из фильма про постапокалипсис.

Оживающий пляж и заброшки Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Попасть сюда можно через Турцию — с пересадкой в Стамбуле или Анталье. Отсюда ежедневно летают самолеты в Эрджан — единственный аэропорт на Северном Кипре. Далее можно доехать автобусом до Фамагусты и потом с автовокзала взять такси до Мараша, расстояние — не более 5 километров.

Природа берет свое Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Вход в заброшенный город бесплатный, специальных разрешений не требуется. Правда, ограничено посещение с крупными рюкзаками и профессиональной фотоаппаратурой, не пустят вас и с дроном. На входе в Мараш — КПП, где дежурят солдаты, они и пропускают туристов. Кстати, до сих пор не вся территория города открыта для свободного посещения: часть Вароши остается под контролем военных, и гулять можно только по обозначенным маршрутам.

Бизнес, который прогорел

На побережье Черного моря, в стамбульском районе Килиос, прячется еще одна заброшка, о которой знают немногие сталкеры и урбанисты. Если подняться вверх от пляжа, перед глазами открывается щемящая картина — пустующие виллы, заброшенные кафе, обветшалые здания без дверей и окон…

Когда-то это место любили курортники Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Еще в 1960‑х годах эта зона была популярным местом для отдыха стамбульчан и входила в сеть отелей «Тюрбан». Компания считалась одним из драйверов местного туризма: помимо гостиниц и курортных поселков, ей принадлежали пристани для яхт.

Всё вытащили мародеры Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Но к концу 90‑х всё изменилось — руководство сети «Тюрбан» обвинили в коррупции. После скандала в прессе писали, что компанию планируют полностью приватизировать в течение двух месяцев. Но бизнес свернули, здания оставили без присмотра, и с тех пор постройки медленно разрушаются, теряя остатки былой роскоши. По другой версии, к окончательному запустению этот комплекс вилл привело разрушительное землетрясение 1999 года, которое затронуло и Стамбул.

Заброшку полюбили и граффитисты Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Сегодня контраст между роскошным пляжем и полуразрушенными зданиями особенно пронзителен. Там, где когда‑то звенел детский смех, слышались голоса взрослых, царит тишина, которую нарушает только шум ветра и волн. При этом место не стало полностью недоступным: местные жители по‑прежнему приходят сюда погреться на солнце, а любознательные путешественники — чтобы увидеть, как время стирает следы былой популярности.

Дома постепенно ветшают Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU