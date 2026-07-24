НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

сев.

 751мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Афиша на выходные
Арест экс-транспортника
Здесь был Пушкин
Убил кошку
ЦБ снизил ключевую ставку
Жертвы на воде
Заметили онаниста
Афиша на неделю
Страна и мир Обзор Тишина, от которой мурашки по коже: города-призраки, которые превратились в руины, — как туда попасть

Тишина, от которой мурашки по коже: города-призраки, которые превратились в руины, — как туда попасть

Про некоторые вы даже не слышали!

202
В заброшенных городах есть что-то мистическое | Источник: Михаил Мечев, Анна Голубницкая / MSK1.RUВ заброшенных городах есть что-то мистическое | Источник: Михаил Мечев, Анна Голубницкая / MSK1.RU

В заброшенных городах есть что-то мистическое

Источник:

Михаил Мечев, Анна Голубницкая / MSK1.RU

Заброшенные города-призраки привлекают искателей острых ощущений со всего мира. Они буквально застыли во времени, сохранив высотки с разрушенными лестницами и выбитыми окнами, забытые детские площадки и пустые курорты, где больше никто не отдыхает. Попасть в эти жуткие, но завораживающие места, оказывается, не так-то просто. Выяснили, где находятся самые впечатляющие опустевшие поселения и как туда пробраться легально и без риска для жизни.

Эхо радиационной катастрофы

Припять — один из самых известных городов-призраков в мире. Его построили в 1970 году как образцовый советский моногород для работников Чернобыльской атомной электростанции. Всё изменилось в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взрыв на четвертом энергоблоке превратил его в зону экологического бедствия.

Люди в спешке покинули дома&nbsp;— и больше не вернулись | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUЛюди в спешке покинули дома&nbsp;— и больше не вернулись | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Люди в спешке покинули дома — и больше не вернулись

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Более 40 тысяч жителей спешно покинули свои дома, оставив внутри все вещи. Теперь знаменитое колесо обозрения в парке развлечений, заброшенные школы, бассейн и разрушающиеся советские высотки стали символами того, что человек может мгновенно потерять привычный уклад жизни.

Доза радиации в зоне отчуждения до сих пор высокая | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUДоза радиации в зоне отчуждения до сих пор высокая | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Доза радиации в зоне отчуждения до сих пор высокая

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Отправиться в зону отчуждения в одиночку не выйдет — такой поход вне закона. Сейчас существуют туры в Белорусскую зону отчуждения вместе с лицензированным гидом, заранее нужно оформить разрешение.

По этой школе вряд ли когда-то побегут ученики | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUПо этой школе вряд ли когда-то побегут ученики | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

По этой школе вряд ли когда-то побегут ученики

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Последствия массовой эвакуации

На Северном Кипре находится один из самых популярных заброшенных городов мира — Мараш, или на греческий манер Вароша. Длинный пляж с мягким золотистым песком, лазурное море и активная ночная жизнь сделали этот город одним из самых популярных курортов в середине ХХ века.

Разрушенные здания, выбитые стекла, заржавевшие знаки | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUРазрушенные здания, выбитые стекла, заржавевшие знаки | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Разрушенные здания, выбитые стекла, заржавевшие знаки

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

В 1974 году, после того как турецкая армия провела здесь военную операцию, греки спешно покинули Варошу. С тех пор город надолго превратился в молчаливый памятник истрии. Сегодня отголоски ушедшей эпохи можно разглядеть в полустертых надписях на фасадах и старых табличках, где еще угадываются названия магазинов и кафе.

До 1974-го тут был книжный магазин | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUДо 1974-го тут был книжный магазин | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

До 1974-го тут был книжный магазин

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Долгие десятилетия Вароша оставалась городом‑призраком: улицы зарастали сорняками, здания медленно ветшали и обрушались. В 2020 году территорию города-призрака частично открыли для посетителей. С этого момента его облик начал понемногу меняться: центральные улицы заново заасфальтировали, поставили навигационные указатели, расчистили проходы для туристов. Сейчас здесь работает несколько кафе, организован прокат велосипедов — так проще объехать ключевые точки и прочувствовать атмосферу места.

Для туристов организованы дорожки, и свежий асфальт резко контрастирует с общим запустением | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUДля туристов организованы дорожки, и свежий асфальт резко контрастирует с общим запустением | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Для туристов организованы дорожки, и свежий асфальт резко контрастирует с общим запустением

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Особая часть маршрута — доступ к пляжной зоне. Здесь можно устроиться на шезлонге, подставить лицо теплому ветру и полюбоваться видом на море, неспешно выпить кофе или пиво. Контраст между заброшенными многоэтажками на фоне лазурного моря создает по‑настоящему кинематографичные кадры. Правда, из фильма про постапокалипсис.

Оживающий пляж и заброшки | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUОживающий пляж и заброшки | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Оживающий пляж и заброшки

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Попасть сюда можно через Турцию — с пересадкой в Стамбуле или Анталье. Отсюда ежедневно летают самолеты в Эрджан — единственный аэропорт на Северном Кипре. Далее можно доехать автобусом до Фамагусты и потом с автовокзала взять такси до Мараша, расстояние — не более 5 километров.

Природа берет свое | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUПрирода берет свое | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Природа берет свое

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Вход в заброшенный город бесплатный, специальных разрешений не требуется. Правда, ограничено посещение с крупными рюкзаками и профессиональной фотоаппаратурой, не пустят вас и с дроном. На входе в Мараш — КПП, где дежурят солдаты, они и пропускают туристов. Кстати, до сих пор не вся территория города открыта для свободного посещения: часть Вароши остается под контролем военных, и гулять можно только по обозначенным маршрутам.

Бизнес, который прогорел

На побережье Черного моря, в стамбульском районе Килиос, прячется еще одна заброшка, о которой знают немногие сталкеры и урбанисты. Если подняться вверх от пляжа, перед глазами открывается щемящая картина — пустующие виллы, заброшенные кафе, обветшалые здания без дверей и окон…

Когда-то это место любили курортники | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUКогда-то это место любили курортники | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Когда-то это место любили курортники

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Еще в 1960‑х годах эта зона была популярным местом для отдыха стамбульчан и входила в сеть отелей «Тюрбан». Компания считалась одним из драйверов местного туризма: помимо гостиниц и курортных поселков, ей принадлежали пристани для яхт.

Всё вытащили мародеры | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUВсё вытащили мародеры | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Всё вытащили мародеры

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Но к концу 90‑х всё изменилось — руководство сети «Тюрбан» обвинили в коррупции. После скандала в прессе писали, что компанию планируют полностью приватизировать в течение двух месяцев. Но бизнес свернули, здания оставили без присмотра, и с тех пор постройки медленно разрушаются, теряя остатки былой роскоши. По другой версии, к окончательному запустению этот комплекс вилл привело разрушительное землетрясение 1999 года, которое затронуло и Стамбул.

Заброшку полюбили и граффитисты | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUЗаброшку полюбили и граффитисты | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Заброшку полюбили и граффитисты

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Сегодня контраст между роскошным пляжем и полуразрушенными зданиями особенно пронзителен. Там, где когда‑то звенел детский смех, слышались голоса взрослых, царит тишина, которую нарушает только шум ветра и волн. При этом место не стало полностью недоступным: местные жители по‑прежнему приходят сюда погреться на солнце, а любознательные путешественники — чтобы увидеть, как время стирает следы былой популярности.

Дома постепенно ветшают | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUДома постепенно ветшают | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Дома постепенно ветшают

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Посетить заброшку можно без особых усилий. Достаточно прилететь в Стамбул, добраться на метро и автобусе до района Килиос, а затем пройти пешком вдоль пляжа на запад в деревушке Кумкёй и подняться по ступенькам на холм.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Город-призрак Туризм
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем