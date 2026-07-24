Джонни Депп вернулся в большое кино спустя 8 лет после «отмены» — вы его не узнаете

В таком образе актера еще не видели Источник: johnnydepp / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Обычно летом совсем не хочется думать о зиме и вспоминать ледяные горки и снежные завалы, но не в этот раз. В Сети появился первый трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история», премьера которого запланирована на ноябрь 2026 года. Новая экранизация известной истории Чарльза Диккенса удивляет не столько мрачной атмосферой или анимацией, сколько появлением в главной роли Джонни Деппа, который был «отменен» практически на 8 лет.

Сюжет фильма остался без изменений. Действия развернутся под Рождество. Скупой дядюшка Скрудж, которого и сыграет Джонни Депп, не любит Рождество и не знает сострадания к людям, но всё изменится после того, как его посетят три духа — прошлого, настоящего и будущего.

Премьера фильма запланирована на 13 ноября Источник: johnnydepp / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Судя по первому трейлеру, Джонни Депп за длительный период опалы совсем не растерял свое мастерство перевоплощения и шарм. Эбенезер — эдакая смесь вредного старика с харизмой и ужимками Джека Воробья. Несмотря на то что в картине снимается еще немало звезд, например Сэм Клафлин, Иэн Маккеллен и Руперт Гринт, Депп нисколько не меркнет на их фоне.

Самые внимательные из зрителей заметили в трейлере отсылки к творчеству Деппа. Например, сцену с засасыванием героя в кровати, как в «Кошмарах на улице Вязов» (18+), именно после него Джонни прославился в 80-х.

Сам актер подошел к новой главе в своей жизни со всей ответственностью. В своем блоге в социальных сетях он скрыл все фотографии, оставив лишь свежие посты, связанные с фильмом. Поклонники актера не могут нарадоваться его возвращению в Голливуд.

— Актерская игра настолько безумна, что я не знаю, что и сказать. Впечатляюще и очень смешно, — написал jadoredepp.

— Увидеть Деппа на экранах после 8 лет будет похоже на теплые объятия, — пишет один из поклонников.

— Самое ожидаемое возвращение, — ликует пользователь alessiomontanaaro.

— Джонни вернулся, детка, поехали! — воодушевленно пишут комментаторы.

— Я восхищаюсь способностью Джонни Деппа воплощать каждого персонажа по-своему. Даже к злобному герою в его исполнении привыкаешь. Не могу дождаться выхода фильма, — высказался в комментариях пользователь jssia.69.brigitta.

Джонни Деппа начали «отменять» с 2016 года во время развода с актрисой Эмбер Херт. Ситуация для актера особенно усугубилась в 2018-м, после того как его обвинили в домашнем насилии.

Несмотря на то что суд оправдал актера, его карьеру это не спасло. Деппа заменили в фильме «Фантастические твари» (18+) и заморозили продолжение «Пиратов Карибского моря» (18+). За восемь лет актер снялся лишь в двух биографиях — британском кино «Великий» (18+) и французском «Жанна Дюбарри» (18+). И только теперь он снова появится в большом голливудском фильме.